Великодній баранчик з масла без силіконової форми: як легко зробити

У великодньому кошику саме дрібна деталь привертає найбільше уваги. Масляний баранчик – якраз із таких речей: продукт той самий, що й завжди, але подача одразу змінює настрій усього столу.

Особливо цікаво, що для цього не обов’язково мати спеціальну форму, яку дістають раз на рік. Достатньо звичайного вершкового масла, трохи терпіння і кількох простих рухів. Нижче два рецепти – без форми та що робити, якщо ви все ж таки придбали ємкість.

Як зробити баранчика з масла без форми?

Час: 1 година Порцій: 1

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового масла 82 %.

Приготування:

Щоб зробити великоднього баранчика з масла вдома без спеціальної форми, спершу потрібно правильно підготувати саме масло. Воно має бути пластичним – не щойно з холодильника, але й не надто м’яким, щоб добре тримало форму. Найзручніше працювати з маслом кімнатної температури: тоді його легко формувати руками, підрівнювати і додавати дрібні деталі. Спочатку з основної частини масла сформуйте тулуб – овальну основу, яка стане корпусом баранчика. Окремо зробіть меншу частину для голови й акуратно приєднайте її до тулуба. Далі з невеликих шматочків сформуйте ніжки та вушка, закріплюючи їх по краях. Коли основна фігурка вже готова, зубочисткою обережно підправте контури – виділіть мордочку, намітьте ротик, вирівняйте лінії спини, боків і задньої частини. Усі кути краще одразу згладити, щоб фігурка виглядала охайно. Для очей можна використати горошини чорного перцю – їх достатньо легенько втиснути у голову. Після цього переходять до найцікавішого – "шерсті". Залишки масла перекладіть у медичний шприц без голки або кондитерський мішок із невеликою насадкою і починайте видавлювати дрібні завитки по всій поверхні тулуба. Саме вони створюють характерну кучеряву текстуру. Якщо десь залишаються порожні місця, їх легко доповнити новими завитками й одразу підрівняти зубочисткою. Ріжки також роблять окремо – з масла, видавленого через вузьку насадку або сформованого вручну тонкими джгутиками. Їх акуратно закручують і прикріплюють до голови. Якщо якась деталь виходить нерівною, масло легко скоригувати, поки воно ще пластичне. Коли фігурка готова, її варто ненадовго поставити в холод, щоб баранчик добре застиг і тримав форму на святковому столі. Навіть із половини пачки масла можна зробити маленьку акуратну фігурку – і вона виглядатиме дуже ефектно на великодньому кошику чи серед святкових страв.

Як зробити баранчика у силіконовій формі?

Час: 1 година Порцій: 1

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового масла 82 %.

Приготування:

Вийміть масло з холодильника, щоб воно стало м’яким. Помістіть його в кондитерський мішок. Візьміть силіконову форму й почніть з голови баранчика. Наповніть її маслом із кондитерського мішка. Утрамбуйте масу чайною ложкою. Постукайте формою по столу, щоб вийшло зайве повітря. Заповніть решту форми. Поставте у морозилку щонайменше на 40 хвилин. Коли баранчик застигне, обережно вийміть його з форми.

