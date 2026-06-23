Про бутерброди забудете надовго: як зробити легендарний баттер чікен

Індійська кухня – це не ті рецепти, до яких ми звикли звертатися кожного дня. Але цю несамовито смачну курочку ви просто мусите спробувати!

Ця страва стала культовою завдяки неймовірному поєднанню пікантної та соковитої курочки з соусом. Спробувати спрощену версію легендарного рецепта пропонує picture_book_. Не пропустіть Найкращі малосольні огірки сезону: робимо у мінералці Як приготувати баттер чікен? Інгредієнти:

для курки:

– 3 курячих філе;

– зубчики часнику;

– шматочок імбиру;

– сік чверті лимона;

– 3 столові ложки йогурту;

– по 1 чайній ложці коріандру, гарам масали, карі, куркуми, копченої паприки та тмину;

– сіль;

решта:

– цибуля;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– шматочок імбиру;

– той самий набір спецій у тій же кількості;

– кілька ложок томатної пасти;

– банка консервованих томатів;

– 150 грамів вершків;

– 50 грамів масла;

– сіль;

– цукор;

– лимонний сік. Це вийде неймовірно смачно: дивіться відео Приготування: Наріжте курку, додайте всі спеції для маринаду, ретельно перемішайте руками і залиште в холодильнику щонайменше на кілька годин, а краще – на ніч. Далі швидко обсмажте м'ясо на великому вогні до рум'яної скоринки, але не доводьте до повної готовності, щоб шматочки не пересушилися. Краще викладати курку на пательню невеликими партіями, щоб вона саме смажилася, а не тушкувалася у власному соку. Готову птицю тимчасово перекладіть на тарілку. На цю ж пательню підлийте трохи олії, додайте дрібно нарізану цибулю, часник та імбир і смажте кілька хвилин. Всипте спеції, прогрійте їх одну хвилину для аромату, після чого додайте томатну пасту і пасеруйте її дві хвилини до легкого потемніння. Сюди ж викладіть банку консервованих томатів, всипте сіль та цукор і залиште соус трохи потушкуватися. Наприкінці влийте вершки, додайте шматочок вершкового масла, добре перемішайте і поверніть у пательню обсмажену курку. Тушкуйте все разом ще близько 10 хвилин на невеликому вогні, щоб соус загус, а м'ясо стало ніжним і повністю приготувалося. Обов'язково скуштуйте страву на смак, щоб збалансувати сіль, цукор та кислинку. Перед самою подачею полийте гарячу курку залишками вершків і рясно притрусіть свіжою подрібненою кінзою.