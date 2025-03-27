З ним не зрівняється жоден магазинний напій: готуємо березовий сік з апельсином

Березовий сік – це не тільки смачно, а й корисно. А апельсинові нотки подарують довершений результат.

Вже зовсім скоро почнеться збір березового соку, а отже, потрібно заготувати достатньо улюбленого напою. Гарним рішенням буде зберігання в банках, адже це дозволить насолоджуватися ним цілий рік, розповідає 24 Канал з посиланням на "Апостроф".

До теми Ви забудете про газовані напої: готуємо березовий сік з "Фантою" – в захваті навіть дорослі

Рецепт березового соку з апельсином

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– 3 літри березового соку;

– 2 – 3 скибочки апельсина;

– 100 грамів цукру;

– 1/2 чайної ложки лимонної кислоти.

Приготування:

Вилийте березовий сік у велику каструлю, поставте на плиту і нагрійте до 80 градусів, не доводьте до кип'ятіння. Заздалегідь простерилізуйте банки та кришки. У кожну банку покладіть 2 – 3 скибочки апельсина, додайте цукор та лимонну кислоту. Залийте гарячим березовим соком. Щільно закрийте банки кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження. Потім перенесіть у темне прохолодне місце для тривалого зберігання.

Смачного!

Торт зі склянки кефіру і яйця: рецепт, який стане у пригоді.