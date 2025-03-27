Вже зовсім скоро почнеться збір березового соку, а отже, потрібно заготувати достатньо улюбленого напою. Гарним рішенням буде зберігання в банках, адже це дозволить насолоджуватися ним цілий рік, розповідає 24 Канал з посиланням на "Апостроф".
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Рецепт березового соку з апельсином
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 3-літрова банка
Інгредієнти:
– 3 літри березового соку;
– 2 – 3 скибочки апельсина;
– 100 грамів цукру;
– 1/2 чайної ложки лимонної кислоти.
Приготування:
- Вилийте березовий сік у велику каструлю, поставте на плиту і нагрійте до 80 градусів, не доводьте до кип'ятіння.
- Заздалегідь простерилізуйте банки та кришки. У кожну банку покладіть 2 – 3 скибочки апельсина, додайте цукор та лимонну кислоту.
- Залийте гарячим березовим соком.
- Щільно закрийте банки кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
- Потім перенесіть у темне прохолодне місце для тривалого зберігання.
Смачного!
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