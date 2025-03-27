Вже зовсім скоро почнеться збір березового соку, а отже, потрібно заготувати достатньо улюбленого напою. Гарним рішенням буде зберігання в банках, адже це дозволить насолоджуватися ним цілий рік, розповідає 24 Канал з посиланням на "Апостроф".

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Рецепт березового соку з апельсином

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:
– 3 літри березового соку;
– 2 – 3 скибочки апельсина;
– 100 грамів цукру;
– 1/2 чайної ложки лимонної кислоти.

Приготування:

  1. Вилийте березовий сік у велику каструлю, поставте на плиту і нагрійте до 80 градусів, не доводьте до кип'ятіння.
  2. Заздалегідь простерилізуйте банки та кришки. У кожну банку покладіть 2 – 3 скибочки апельсина, додайте цукор та лимонну кислоту.
  3. Залийте гарячим березовим соком.
  4. Щільно закрийте банки кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
  5. Потім перенесіть у темне прохолодне місце для тривалого зберігання.

Смачного!

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