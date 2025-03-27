Березовий сік став популярним не лише завдяки смаку, а й користі для здоров'я. Так, поєднання з газованим напоєм виглядає авантюрно, але варто вам спробувати результат – і всі сумніви одразу зникнуть, розповідає 24 Канал з посиланням на "Факти".
До теми Не забудьте зберегти цю знахідку: як заготувати улюблений березовий сік
Рецепт березового соку з "Фантою"
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 12 літрів
Інгредієнти:
– 10 літрів березового соку;
– 2 літри "Фанти" зі смаком апельсина;
– 1 банка цукру;
– 20 грамів лимонної кислоти.
Приготування:
- Процідіть сік через кілька шарів марлі у велику ємність.
- Додайте до соку цукор і лимонну кислоту, добре перемішайте.
- Влийте фанту та ще раз ретельно перемішайте.
- Розлийте напій у чисті та сухі скляні банки, щільно закрийте кришками та зберігайте в темному прохолодному місці.
Смачного!
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