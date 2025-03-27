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27 березня, 08:35
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Ви забудете про газовані напої: готуємо березовий сік з "Фантою" – в захваті навіть дорослі

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Березовий сік – це той напій, від якого не відмовиться ніхто. А якщо ще трішки над ним почаклувати, то доведеться хіба що шкодувати, що заготували його в малій кількості.

Березовий сік став популярним не лише завдяки смаку, а й користі для здоров'я. Так, поєднання з газованим напоєм виглядає авантюрно, але варто вам спробувати результат – і всі сумніви одразу зникнуть, розповідає 24 Канал з посиланням на "Факти".

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Рецепт березового соку з "Фантою"

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 12 літрів

Інгредієнти
– 10 літрів березового соку;
– 2 літри "Фанти" зі смаком апельсина;
– 1 банка цукру;
– 20 грамів лимонної кислоти.

Приготування

  1. Процідіть сік через кілька шарів марлі у велику ємність.
  2. Додайте до соку цукор і лимонну кислоту, добре перемішайте.
  3. Влийте фанту та ще раз ретельно перемішайте.
  4. Розлийте напій у чисті та сухі скляні банки, щільно закрийте кришками та зберігайте в темному прохолодному місці.

Смачного!

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