Це смачніше за популярні газовані напої: рецепт березового соку з цукерками

Березовий сік – це напій, який обожнюють абсолютно усі. А з нотками відомих з дитинства цукерок він стане просто незрівнянним.

Березовий сік відомий не лише своїм яскравим смаком, а й цілющими властивостями. Додаємо легкі акценти улююлених з дитинства цукерок – і довго напій в коморі не простоїть, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Сім'я".

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Рецепт березового соку з цукерками

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 10 літрів соку

Інгредієнти:

– 10 літрів березового соку;

– 500 грамів цукру;

– 15 грамів лимонної кислоти;

– 12 цукерок "Дюшес" або "Барбарис".

Приготування:

Сік наливаємо у велику ємність, додаємо цукор і лимонну кислоту. Доводимо до кипіння. Розливаємо сік у стерилізовані банки, на дно кожної попередньо кладемо 3 – 4 цукерки. Закручуємо, перевертаємо та накриваємо ковдрою. Після охолодження зберігаємо сік у темній прохолодній коморі.

Смачного!

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