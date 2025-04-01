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1 квітня, 23:55
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Це смачніше за популярні газовані напої: рецепт березового соку з цукерками

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Березовий сік – це напій, який обожнюють абсолютно усі. А з нотками відомих з дитинства цукерок він стане просто незрівнянним.

Березовий сік відомий не лише своїм яскравим смаком, а й цілющими властивостями. Додаємо легкі акценти улююлених з дитинства цукерок – і довго напій в коморі не простоїть, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Сім'я".

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Рецепт березового соку з цукерками 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 10 літрів соку

Інгредієнти
– 10 літрів березового соку;
– 500 грамів цукру;
– 15 грамів лимонної кислоти;
– 12 цукерок "Дюшес" або "Барбарис". 

Приготування

  1. Сік наливаємо у велику ємність, додаємо цукор і лимонну кислоту. 
  2. Доводимо до кипіння. 
  3. Розливаємо сік у стерилізовані банки, на дно кожної попередньо кладемо 3 – 4 цукерки. 
  4. Закручуємо, перевертаємо та накриваємо ковдрою.
  5. Після охолодження зберігаємо сік у темній прохолодній коморі. 

Смачного!

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