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20 червня, 22:23
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Не все так складно, як вигадують: як приготувати безе – меми явно перебільшують

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Безе стало популярним мемом у соцмережах, де його приготування вважають складним.
  • З цим рецептом у вас не виникне жодних труднощів у приготуванні десерту. 

Останнім часом безе стало мемом соцмереж. Мовляв, готувати його не так легко, як описують рецепти.

Головне у приготуванні безе – ретельно відділити білки від жовтків. Якщо цього не зробити – білки погано збиватимуться, що й призведе до "мемних" труднощів. Як приготувати безе без зайвих клопотів – розповість 24 Канал

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Рецепт безе 

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 12

Інгредієнти
– 3 яєчні білки;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– 150 грамів звичайного цукру. 

Приготування

  1. Змішайте звичайний цукор із ванільним у невеликій мисці.В іншому посуді збийте білки до стійкої, пишної піни.

  2. Поступово додайте цукрову суміш до білків, не припиняючи збивати міксером. Збивайте ще приблизно 5 хвилин, поки кристали цукру повністю не розчиняться.

  3. Застеліть деко пергаментним папером.

  4. Перекладіть отриману білкову масу в кондитерський мішок із насадкою, яка вам до вподоби. Відсадіть невеликі порції безе на підготовлене деко.

  5. Випікайте в попередньо розігрітій духовці за температури 100 – 120 градусів. Час випікання залежить від розміру: маленьким вистачить 50 хвилин, середнім – близько години, а великим потрібно до 80 хвилин.

  6. Перед тим, як знімати безе з пергаменту, дайте їм охолонути. 

Смачного!

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