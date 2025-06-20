Не все так складно, як вигадують: як приготувати безе – меми явно перебільшують

Останнім часом безе стало мемом соцмереж. Мовляв, готувати його не так легко, як описують рецепти.

Головне у приготуванні безе – ретельно відділити білки від жовтків. Якщо цього не зробити – білки погано збиватимуться, що й призведе до "мемних" труднощів. Як приготувати безе без зайвих клопотів – розповість 24 Канал.

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Рецепт безе

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти:

– 3 яєчні білки;

– 2 чайні ложки ванільного цукру;

– 150 грамів звичайного цукру.

Приготування:

Змішайте звичайний цукор із ванільним у невеликій мисці.В іншому посуді збийте білки до стійкої, пишної піни. Поступово додайте цукрову суміш до білків, не припиняючи збивати міксером. Збивайте ще приблизно 5 хвилин, поки кристали цукру повністю не розчиняться. Застеліть деко пергаментним папером. Перекладіть отриману білкову масу в кондитерський мішок із насадкою, яка вам до вподоби. Відсадіть невеликі порції безе на підготовлене деко. Випікайте в попередньо розігрітій духовці за температури 100 – 120 градусів. Час випікання залежить від розміру: маленьким вистачить 50 хвилин, середнім – близько години, а великим потрібно до 80 хвилин. Перед тим, як знімати безе з пергаменту, дайте їм охолонути.

Смачного!

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