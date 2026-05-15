Ресторанний біф Веллінгтон вдома: як приготувати шедевр без зусиль

Інколи хочеться розбавити одноманітність чимось яскравим та особливим. Біф Веллінгтон – чудовий спосіб відчути себе шефом та насолодитися неймовірною стравою ресторанного рівня.

Соковите мʼясо у ніжному тісті нікого не залишить байдужим. Біф Веллінгтон подарує незабутній досвід та змусить відчути себе кулінаром найвищого рівня.

Читайте також Ідеальна карбонара без зайвих зусиль: рецепт вечері на кожен день

Як створили біф Веллінгтон?

Найпопулярніша версія пов’язує назву страви з Артуром Веллслі, першим герцогом Веллінгтоном, який здобув перемогу над Наполеоном під Ватерлоо. Кажуть, що герцог був настільки вибагливим у їжі, що його особистий кухар винайшов цей рецепт, щоб догодити пану: соковита яловичина, загорнута в тісто, нагадувала за формою та кольором знамениті шкіряні чоботи – "веллінгтони". Проте історики кулінарії дивляться на це скептично, зауважуючи, що страва має виразне французьке коріння, розповідає National Geographic.

За своєю суттю це модифікація старовинного рецепта filet de bœuf en croûte (філе яловичини в тісті). Ймовірно, англійці просто перейменували французьку страву на честь свого національного героя на хвилі патріотичного піднесення після наполеонівських воєн.

Страва з історією / Фото Reddit

Це був своєрідний спосіб "привласнити" високу кухню ворога, надавши їй британського духу. Цікаво, що назва "біф Веллінгтон" вперше з’явилася в англомовних кулінарних книгах лише у XX столітті.

Одним із популяризаторів страви в США став Річард Ніксон, який обожнював цей десертний на вигляд, але м'ясний за суттю шедевр. Сьогодні ж страва асоціюється насамперед із шеф-кухарем Гордоном Рамзі, який зробив її своєю візитівкою, довівши технологію приготування до абсолютного ідеалу, що вимагає залізної дисципліни на кухні.

Чому біф Велінгтон такий особливий?

Технологічно біф Веллінгтон – це справжній кулінарний архітектурний шедевр, що складається з декількох критично важливих шарів. Центром композиції є вирізка яловичини (філе-міньйон), яку спочатку швидко обсмажують для запечатування соків. Потім м'ясо вкривають шаром дюкселя – дрібно порубаних грибів, обсмажених із цибулею-шалот і травами до повного випаровування вологи, розповідає Gordon ramsay restaurants. Саме гриби відповідають за глибокий смак та захищають тісто від розмокнення.

Важливим елементом, що з'явився у сучасних версіях, є шар паштету (фуа-гра) або тонких скибочок прошуто, які обгортають м’ясо з грибами перед тим, як помістити все це у листкове тісто. Прошуто діє як вологонепроникний бар'єр, що дозволяє тісту залишатися хрустким і золотистим, поки всередині м’ясо доходить до ідеального стану medium rare. Випікання вимагає ювелірної точності: важливо не перетримати страву, щоб філе залишилося ніжним.

Як приготувати біф Веллінгтон?

Довгі приготування для сучасних господинь не завжди доступні, тому важливо вміти отримувати найкращий результат за найменших зусиль. З рецептом yummy.lera це можливо навіть з рецептом такого рівня!

Інгредієнти:

для шпинатних млинців:

– 25 грамів шпинату;

– 1 яйце;

– 100 мілілітрів молока;

– 50 грамів борошна;

– 5 мілілітрів олії;

– пів чайної ложки солі;

для грибної начинки:

– 15 грамів масла + 15 мілілітрів олії;

– 1 цибуля;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 400 грамів печериць;

– сіль та перець до смаку;

основа:

– 600 грамів яловичої вирізки;

– 3 чайні ложки гірчиці;

– 600 грамів листкового тіста;

– яйце. ⠀

Готуємо ресторанний шедевр вдома: дивіться відео

Приготування:

Для приготування страви збийте інгредієнти для млинців блендером, обсмажте їх на слабкому вогні, щоб зберегти колір, і охолодіть. Для начинки пасеруйте цибулю з часником на суміші олій, додайте печериці й тушкуйте до повного випаровування вологи. М’ясо наріжте порційними шматками, посоліть, поперчіть і "запечатайте" у мультипечі 7 хвилин при 200 градусів, після чого охолодіть і змастіть гірчицею. На млинець викладіть грибну масу, м’ясо, загорніть і оберніть шаром розкачаного тіста. Змастіть яйцем, за бажанням зробіть візерунок і запікайте в мультипечі до температури 50 градусів всередині м’яса. Перед подачею зачекайте 10 хвилин, щоб соки рівномірно розподілилися.

Що ще смачного приготувати?

А якщо часу зовсім обмаль, то на допомогу прийде хот-дог. І не звичайний, а такий, якому позаздрять навіть у США!

Але тут важливо обрати правильну сосиску. Професіонали радять обирати вироби в натуральній оболонці, оскільки саме вона забезпечує той самий фірмовий "кранч" або характерний хрускіт при першому кусанні.