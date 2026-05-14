Сосиска в булці стала стартом культури вуличної їжі. Сьогодні вона має багато варіацій, кожна з яких приносить у "смачну перерву" щось нове та особливе.

Не пропустіть Вдома вийде навіть смачніше: чи можна приготувати яблучний пиріг як у McDonald’s

Хто і як створив хот-дог?

Історія походження хот-дога сягає корінням у середньовічну Європу, зокрема до німецьких міст Франкфурт та Відень, які досі сперечаються за право називатися батьківщиною знаменитої сосиски. Вважається, що прототипом сучасного хот-дога стала тонка і довга ковбаска, яку німці називали "dachshund" (такса) через її форму. Ці м'ясні вироби були частиною кулінарної культури Німеччини протягом століть, перш ніж разом із хвилями еміграції потрапили на американський континент, розповідає History.

Ключовою фігурою в американській історії хот-дога став німецький м'ясник Чарльз Фельтман, який у 1867 році відкрив перший яток із сосисками на Коні-Айленді в Нью-Йорку. Саме він винайшов зручний спосіб подачі гарячої сосиски всередині розрізаної булочки.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Перекус з історією / Фото Pixabay

Спочатку булочка слугувала лише "тримачем", щоб відвідувачі пляжу не обпікали руки та не бруднили їх жиром, оскільки на той час одноразові серветки чи столові прибори в умовах вуличної торгівлі були рідкістю.

Інша популярна версія створення хот-дога пов'язана з Сент-Луїсом та торговцем на ім'я Антоній Фейхтвангер. За легендою, у 1880 році він видавав своїм покупцям білі рукавички, щоб вони могли тримати гарячі сосиски, проте люди часто забували їх повертати. Щоб уникнути збитків, його дружина запропонувала розрізати довгасту булку і вкладати м'ясо всередину. Це рішення виявилося настільки вдалим, що миттєво стало стандартом для швидкої вуличної їжі.

А от назву "хот-дог" часто приписують спортивному карикатуристу Томасу Даргану. У 1901 році він нібито спостерігав, як на стадіоні продавці вигукували: "Купуйте гарячі такси!", і намалював малюнок, де замість сосисок у булочках лежали справжні такси. Оскільки Дарган не був впевнений у правильному написанні слова "dachshund", він підписав роботу просто — "hot dog". Хоча оригінал цієї карикатури так і не було знайдено, термін міцно закріпився в американському лексиконі.

Як приготувати дуже смачний хот-дог?

Класика з булкою та сосискою вічна, але інколи краще поекспериментувати. Чудовим рецептом ділиться TikTok vivien_kb.

Інгредієнти:

– сосиски;

– булочки;

– кукурудза;

– плавлений сир;

– 100 мл вершків;

– дрібно нарізані мариновані огірки;

– кетчуп;

– майонез.

Готуємо неймовірно смачний хот-дог: дивіться відео

Приготування:

Зробіть на сосисках невеликі надрізи та обсмажте їх до появи рум'яної скоринки. Для приготування сирного гарніру поєднайте на сковорідці кукурудзу з плавленим сиром і вершками, прогріваючи масу до повного розчинення сиру. Окремо змішайте соус, поєднавши подрібнені мариновані огірки з кетчупом та майонезом. Сформуйте хот-дог: викладіть у булочку підготовлений соус, сосиску та щедру порцію кукурудзяно-сирної суміші. Відправте у духовку на 10 хвилин при 180 градусах для запікання. Перед подачею прикрасьте страву сіточкою з майонезу та кетчупу.

Як вибрати сосиски для хот-дога?

Якісний продукт повинен містити високий відсоток натурального м’яса (яловичини, свинини або їх комбінації) і мінімум добавок, таких як соя, крохмаль чи механічно обвалена птиця. Найкращим вибором стануть сосиски вищого ґатунку, де структура фаршу є однорідною. Щодо кольору, то занадто яскравий або темний відтінок часто свідчить про надлишок нітриту натрію або барвників, розповідає Thermoworks.

Оболонка сосиски відіграє вирішальну роль у текстурному сприйнятті страви. Професіонали радять обирати вироби в натуральній оболонці, оскільки саме вона забезпечує той самий фірмовий "кранч" або характерний хрускіт при першому кусанні. Натуральна оболонка не лише краще утримує м’ясні соки всередині при нагріванні, а й дозволяє сосисці ефектно підсмажитися на грилі або сковорідці, набуваючи апетитного вигляду.

Важливо враховувати розмір та форму, щоб сосиска гармонійно поєднувалася з обраною булочкою. Класичний стандарт передбачає, що м’ясний виріб має бути трохи довшим за хлібну основу, щоб його краї апетитно визирали назовні. Також зверніть увагу на спосіб обробки: для хот-догів ідеально підходять підкопчені варіанти (наприклад, франкфуртські або віденські), оскільки легкий аромат диму створює чудовий гастрономічний ансамбль із соусами та овочевими добавками.

Що ще смачного приготувати на перекус?

Не треба витрачати багато часу та грошей, щоб смачно перекусити. Наприклад, багато смачних страв можна зробити з елементарних шпротів.

До речі, якщо є бажання поекспериментувати, то можна зробити шпроти самому. Але в цьому випадку важливо правильно обирати рибу.