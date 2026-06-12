Полунична насолода без прикрас: робимо знаменитий бісквіт

Бісквіт з полуницею завжди буде у топі популярності. Це той випадок, коли геніальність подружилася з простотою.

Поєднання бісквітного та пісочного тіста разом з полуницею створює ідилію смаків. Чудове рішення для смаколика на вихідні, розповідає портал Shuba. Читайте також Закриваємо літо у банку: компот "Мохіто" з полуницею стане улюбленим напоєм вашої сімʼї Як зробити бісквіт з полуницею? Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

пісочна основа:

– 300 грамів борошна;

– 80 грамів цукрової пудри;

– 150 грамів вершкового масла;

– 2 жовтки;

– 60 грамів сметани;

– дрібка солі;

бісквіт:

– 2 яйця;

– 70 грамів цукрової пудри;

– 70 грамів борошна;

– 250 грамів полуниці. Ідеальне поєднання / Фото "Кулінарні рецепти" Приготування: Розітріть борошно з холодним вершковим маслом у дрібну крихту, всипте цукрову пудру, сіль та перемішайте. Додайте сметану, жовтки і швидко замісіть пісочне тісто, після чого залиште його в холодильнику на 2 години. Розкачайте охолоджене тісто за діаметром форми, застеленої пергаментом, наколіть дно виделкою, викладіть зверху обважнювач (пергамент із крупою) і запікайте 15 хвилин у розігрітій до 220 градусів духовці. Тим часом ретельно промийте й обсушіть полуницю, видаліть плодоніжки і викладіть ягоди зрізом донизу на спечену гарячу основу. Збийте яйця з пудрою до стійких піків, обережно і поступово введіть борошно, щоб зберегти повітряність, і вилийте отриману бісквітну масу поверх полуниці. Зменште температуру духовки до 180 градусів та випікайте пиріг приблизно 1 годину.