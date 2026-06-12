Поєднання бісквітного та пісочного тіста разом з полуницею створює ідилію смаків. Чудове рішення для смаколика на вихідні, розповідає портал Shuba.
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Як зробити бісквіт з полуницею?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
пісочна основа:
– 300 грамів борошна;
– 80 грамів цукрової пудри;
– 150 грамів вершкового масла;
– 2 жовтки;
– 60 грамів сметани;
– дрібка солі;
бісквіт:
– 2 яйця;
– 70 грамів цукрової пудри;
– 70 грамів борошна;
– 250 грамів полуниці.
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Ідеальне поєднання / Фото "Кулінарні рецепти"
Приготування:
- Розітріть борошно з холодним вершковим маслом у дрібну крихту, всипте цукрову пудру, сіль та перемішайте.
- Додайте сметану, жовтки і швидко замісіть пісочне тісто, після чого залиште його в холодильнику на 2 години.
- Розкачайте охолоджене тісто за діаметром форми, застеленої пергаментом, наколіть дно виделкою, викладіть зверху обважнювач (пергамент із крупою) і запікайте 15 хвилин у розігрітій до 220 градусів духовці.
- Тим часом ретельно промийте й обсушіть полуницю, видаліть плодоніжки і викладіть ягоди зрізом донизу на спечену гарячу основу.
- Збийте яйця з пудрою до стійких піків, обережно і поступово введіть борошно, щоб зберегти повітряність, і вилийте отриману бісквітну масу поверх полуниці.
- Зменште температуру духовки до 180 градусів та випікайте пиріг приблизно 1 годину.