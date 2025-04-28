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Новини Смачно Випічка і десерти Насолода, перед якою не встоїть ніхто: рецепт знаменитого "Битого скла" з крекерами
28 квітня, 22:32
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Насолода, перед якою не встоїть ніхто: рецепт знаменитого "Битого скла" з крекерами

Лілія Імбіровська-Сиваківська

"Бите скло" – це желейний торт, який обожнюють абсолютно усі. Він вкрай простий у виконанні і зникає зі столу просто вмить.

"Бите скло" – це хіт сезону, який ви просто мусите приготувати. 24 Канал пропонує зробити це за простим рецептом порталу Smak.

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Рецепт торта "Бите скло" з крекером 

  • Час: 1 година + застигання
  • Порцій: 8 

Інгредієнти
– 1 склянка цукру;
– 500 грамів жирної сметани;
– 1 пачка дрібних солодких крекерів (100 грамів);
– 1 пачка шоколадних дрібних крекерів (100 грамів);
– 10 грамів желатину;
– 3 пачки різного желе. 

Приготування

  1. Замочуємо желатин, щоб набухнув. 
  2. Готуємо желе згідно з інструкцією на упаковці та залишаємо застигати. Краще використати менше води, щоб желе вийшло густим і твердим.
  3. Сметану з цукром збиваємо до густої піни. 
  4. Желатин топимо на водяній бані і додаємо до сметани, перемішуючи міксером. 
  5. Крекери злегка дрібнимо в каструлі, змішуємо з нарізаним желе і заливаємо сметаною.
  6. За бажанням можна прикрасити торт смужками топленого шоколаду. 

Смачного!

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