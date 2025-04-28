Насолода, перед якою не встоїть ніхто: рецепт знаменитого "Битого скла" з крекерами

"Бите скло" – це желейний торт, який обожнюють абсолютно усі. Він вкрай простий у виконанні і зникає зі столу просто вмить.

"Бите скло" – це хіт сезону, який ви просто мусите приготувати. 24 Канал пропонує зробити це за простим рецептом порталу Smak.

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Рецепт торта "Бите скло" з крекером

Час : 1 година + застигання

: 1 година + застигання Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 склянка цукру;

– 500 грамів жирної сметани;

– 1 пачка дрібних солодких крекерів (100 грамів);

– 1 пачка шоколадних дрібних крекерів (100 грамів);

– 10 грамів желатину;

– 3 пачки різного желе.

Приготування:

Замочуємо желатин, щоб набухнув. Готуємо желе згідно з інструкцією на упаковці та залишаємо застигати. Краще використати менше води, щоб желе вийшло густим і твердим. Сметану з цукром збиваємо до густої піни. Желатин топимо на водяній бані і додаємо до сметани, перемішуючи міксером. Крекери злегка дрібнимо в каструлі, змішуємо з нарізаним желе і заливаємо сметаною. За бажанням можна прикрасити торт смужками топленого шоколаду.

Смачного!

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