"Бите скло" – це хіт сезону, який ви просто мусите приготувати. 24 Канал пропонує зробити це за простим рецептом порталу Smak.
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Рецепт торта "Бите скло" з крекером
- Час: 1 година + застигання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 склянка цукру;
– 500 грамів жирної сметани;
– 1 пачка дрібних солодких крекерів (100 грамів);
– 1 пачка шоколадних дрібних крекерів (100 грамів);
– 10 грамів желатину;
– 3 пачки різного желе.
Приготування:
- Замочуємо желатин, щоб набухнув.
- Готуємо желе згідно з інструкцією на упаковці та залишаємо застигати. Краще використати менше води, щоб желе вийшло густим і твердим.
- Сметану з цукром збиваємо до густої піни.
- Желатин топимо на водяній бані і додаємо до сметани, перемішуючи міксером.
- Крекери злегка дрібнимо в каструлі, змішуємо з нарізаним желе і заливаємо сметаною.
- За бажанням можна прикрасити торт смужками топленого шоколаду.
Смачного!
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