Існують спеціальні ножі та інше знаряддя для відкривання устриць, проте далеко не кожному воно потрібно. Головне – чітко дотримуватися інструкцій, не поспішати та робити все обережно, рекомендує 24 Канал.

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Як відкрити устриці

Щоб очищення устриць було безпечним і зручним, попередньо помістіть вимитих молюсків у холодильник приблизно на годину. Далі варто скористатися рушником або захисними рукавичками (у ресторанах часто застосовують спеціальні металеві рукавиці). Також важливо уважно слідкувати за тим, як ви тримаєте ніж, щоб не пошкодити ані себе, ані продукт.

Улюблений делікатес / Фото Freepik

Далі алгоритм виглядає наступним чином:

Розмістіть устрицю на поверхні так, щоб рівна частина раковини була зверху. Зафіксуйте її долонею. Вставте вістря ножа з боку загострення — там, де знаходиться щілина між стулками. Обережно проверніть ніж, щоб трошки розсунути панцир. Проведіть лезом уздовж внутрішньої частини раковини, притискаючи його до верхньої стулки. Так ви відокремите м’яз, який замикає черепашку, і не зачепите м’якоть. Тримайте нижню частину раковини, щоб не втратити рідину всередині й не впустити м’ясо. Коли обидві частини будуть роз’єднані, перенесіть все їстівне з верхньої частини в нижню. Перевірте, чи немає уламків панцира, піску або інших сторонніх домішок. Відокремте м’якоть ножем від нижньої частини черепашки, пройшовшись уздовж дна. Збризніть лимонним соком і насолоджуйтеся!

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