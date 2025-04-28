Существуют специальные ножи и другое орудие для открывания устриц, однако далеко не каждому оно нужно. Главное – четко следовать инструкциям, не спешить и делать все осторожно, рекомендует 24 Канал.

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Как открыть устрицы

Чтобы очистка устриц была безопасной и удобной, предварительно поместите вымытых моллюсков в холодильник примерно на час. Далее стоит воспользоваться полотенцем или защитными перчатками (в ресторанах часто применяют специальные металлические перчатки). Также важно внимательно следить за тем, как вы держите нож, чтобы не повредить ни себя, ни продукт.

Любимый деликатес / Фото Freepik

Далее алгоритм выглядит следующим образом:

Разместите устрицу на поверхности так, чтобы ровная часть раковины была сверху. Зафиксируйте ее ладонью. Вставьте острие ножа со стороны заострения – там, где находится щель между створками. Осторожно проверните нож, чтобы немножко раздвинуть панцирь. Проведите лезвием вдоль внутренней части раковины, прижимая его к верхней створке. Так вы отделите мышцу, которая замыкает раковину, и не зацепите мякоть. Держите нижнюю часть раковины, чтобы не потерять жидкость внутри и не уронить мясо. Когда обе части будут разъединены, перенесите все съедобное из верхней части в нижнюю. Проверьте, нет ли обломков панциря, песка или других посторонних примесей. Отделите мякоть ножом от нижней части ракушки, пройдясь вдоль дна. Сбрызните лимонным соком и наслаждайтесь!

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