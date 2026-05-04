Соковиті биті овочі з часником і зеленню: весняна закуска, яку з’їдають першою

Редиска й огірки навесні найкраще смакують не тоді, коли їх просто нарізати кружальцями. Їх варто трішки "побити" аби вони пустили сік і стали неймовірно запашними.

Після кількох ударів овочі тріскають, пускають сік і значно краще вбирають часник, оцет, олію та зелень, ділиться ідеєю an.cookbook. Цей салат хрусткий, соковитий і навіть трохи пікантний і дуже швидко набирає смак у холодильнику.

Цікаво Звичайна чайна заварка змінює м’ясо: як посмажити його ніжним і соковитим

Як зробити салат із битої редиски та огірків?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 пучок редиски;

– 2 огірки;

– 1 – 1,5 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка яблучного оцту;

– 1 столова ложка запашної олії;

– 2 зубчики часнику;

– кріп або інша зелень до смаку.

Цей салат підкорює усіх: дивіться відео

Приготування:

Редиску та огірки добре помийте, після чого злегка відбийте їх кухонним молотком або качалкою, щоб овочі тріснули й краще ввібрали заправку. Перекладіть підготовлені овочі в миску або контейнер. Додайте сіль, цукор, яблучний оцет, запашну олію, подрібнений свіжий часник і дрібно нарізаний кріп. Усе добре перемішайте, накрийте й поставте в холодильник на кілька годин. За цей час редиска й огірки промаринуються, стануть ароматними та дуже соковитими.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Яка олія найкраще підходить для салатів?

Однією з найкращих олій для салатної заправки є оливкова олія першого віджиму. Вона має виразний смак і добре доповнює навіть найпростіші поєднання.

Ця олія насичена смаком і природно покращує будь-яку заправку. Фруктові, перцеві нотки роблять навіть просте поєднання лимона та солі смачнішим,

– зазначає шеф-кухар Клем Хаксбі.

Оливкова олія буває різною – з м’якшим, фруктовим, перцевим або трохи гіркуватим смаком. Саме тому важливо обирати якісний продукт і пробувати різні варіанти, щоб знайти той, який найкраще пасує до ваших салатів.

Спробуйте різні види оливкової олії, щоб знайти свою улюблену. Я часто додаю в салати олію раннього врожаю, щоб додати пікантного, злегка гіркуватого смаку. Якщо ви готуєте насичену або кремову заправку, можете використовувати нейтральну олію, таку як виноградна або соняшникова, щоб вона не перебивала інші смаки,

– радить шеф-кухар.

Яку ще олію можна розглянути?

Соняшникова олія пасує до простіших домашніх салатів – з капусти, огірків, редиски, зеленої цибулі, кропу, помідорів, буряка чи відвареної картоплі, інформує Interia. Нерафінована дає виразний знайомий аромат, тому її часто додають до молодої капусти, салату з огірків і помідорів або вінегрету. Рафінована майже не має запаху, тож її зручно брати тоді, коли головний смак мають дати овочі, оцет, лимонний сік чи спеції.

Гарбузова олія найкраще звучить у салатах із буряком, печеним гарбузом, морквою, квасолею, картоплею та іншими щільними овочами. Вона має темний колір і насичений горіховий присмак, тому навіть невелика кількість помітно змінює страву. До легких огіркових салатів її краще додавати обережно – смак може вийти занадто різким.

Лляну олію варто використовувати помірно. Вона має специфічний присмак, тому її часто поєднують із капустою, морквою, буряком, зеленню або відвареною картоплею. Горіхова олія пасує до салатів із буряком, яблуком, грушею, руколою, сиром і печеними овочами. Її не потрібно багато – кілька крапель можуть зробити смак глибшим і цікавішим.

Що ще смачного приготувати?

Починається сезон щавлю, а значить, настав час насолоджуватися його свіжістю. Це можна зробити у будь-який спосіб, який вам більше до смаку.

Найчастіше щавель використовують для приготування борщу, але можна піти і простішим шляхом. Наприклад, салат з цим інгредієнтом матиме яскравий та насичений смак.