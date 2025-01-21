Своєю історією потрібно пишатися: рецепт борщу, якому понад 300 років

Борщ – це символ української кухні та важливе надбання нашої культури. Саме тому потрібно якнайчастіше практикувати його приготування, а особливо за старовинними рецептами.

Колись українські господині не мали доступу до такого широкого асортименту продуктів, однак це не завадило їм створити шедевр. 24 Канал пропонує доторкнутися до історії з рецептом ТСН.

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Старовинний рецепт борщу

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів свинячих ребер;

– 2 сирих буряки;

– квашений буряк – у такому ж об'ємі, як сирий буряк;

– 1 морквина;

– 2 цибулини;

– 1/2 головки капусти;

– 2 столові ложки борошна;

– 500 мілілітрів бурякового квасу;

– смалець – для смаження;

– 1 столова ложка солі;

– духмяний перець – до смаку;

– 1 – 2 лаврові листки.

Приготування:

Розпочніть із приготування бульйону з свинячих реберець. Відваріть їх до готовності. У минулі часи борщ готували на копчених ребрах, що надавало йому особливого смаку. Якщо вам подобається цей аромат, сміливо використовуйте копчене м’ясо, але звичайні свинячі ребра теж ідеально підійдуть. Поки вариться бульйон, підготуйте овочі. Буряк можна нарізати або натерти на тертці. Наріжте моркву, цибулю та капусту. За бажанням можна натерти їх на тертці. На окремій сковороді тушкуйте свіжий і квашений буряк. Квашений буряк додає страві кислинки і насиченого кольору, що знайомий кожному поціновувачеві борщу. Додайте буряковий квас і тушкуйте овочі на малому вогні, щоб вони мліли. Це допоможе зберегти яскравість буряка і надати страві характерного борщового кольору. На іншій сковороді на смальці обсмажте нарізану цибулю та моркву. Коли овочі розм'якнуть, додайте борошно, перемішайте і доведіть до золотавого кольору. Додайте цю піджарку до готового бульйону – це збагатить смак борщу і додасть легкої густоти. Додайте нарізану капусту до бульйону і варіть її кілька хвилин. Потім додайте тушкований буряк з квасом і варіть ще 5 хвилин. Насамкінець додайте спеції: сіль, кілька горошин духмяного перцю і лавровий лист.

Смачного!

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