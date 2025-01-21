Когда-то украинские хозяйки не имели доступа к такому широкому ассортименту продуктов, однако это не помешало им создать шедевр. 24 Канал предлагает прикоснуться к истории с рецептом ТСН.

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Старинный рецепт борща

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов свиных ребер;

– 2 сырых свеклы;

– квашеная свекла – в таком же объеме, как сырая свекла;

– 1 морковка;

– 2 луковицы;

– 1/2 головки капусты;

– 2 столовые ложки муки;

– 500 миллилитров свекольного кваса;

– смалец – для жарки;

– 1 столовая ложка соли;

– душистый перец – по вкусу;

– 1 – 2 лавровых листа.

Приготовление:

Начните с приготовления бульона из свиных ребрышек. Отварите их до готовности. В былые времена борщ готовили на копченых ребрах, что придавало ему особый вкус. Если вам нравится этот аромат, смело используйте копченое мясо, но обычные свиные ребра тоже идеально подойдут. Пока варится бульон, подготовьте овощи. Свеклу можно нарезать или натереть на терке. Нарежьте морковь, лук и капусту. По желанию можно натереть их на терке. На отдельной сковороде тушите свежую и квашеную свеклу. Квашеная свекла придает блюду кислинку и насыщенный цвет, знакомый каждому ценителю борща. Добавьте свекольный квас и тушите овощи на малом огне, чтобы они млели. Это поможет сохранить яркость свеклы и придать блюду характерный борщевой цвет. На другой сковороде на смальце обжарьте нарезанный лук и морковь. Когда овощи размякнут, добавьте муку, перемешайте и доведите до золотистого цвета. Добавьте эту поджарку к готовому бульону – это обогатит вкус борща и придаст легкой густоты. Добавьте нарезанную капусту к бульону и варите ее несколько минут. Затем добавьте тушеную свеклу с квасом и варите еще 5 минут. В конце добавьте специи: соль, несколько горошин душистого перца и лавровый лист.

Приятного аппетита!

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