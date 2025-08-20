Борщова заправка – головна закрутка будь-якої господині, яка себе поважає. Набагато легше створювати ці заготовки протягом літніх місяців, коли свіжих овочів вдосталь, замість того, щоб купувати інгредієнти в холодні місяці й починати все з нуля.

Така консервація дозволяє приготувати борщ взимку всього за 15 хвилин. Рецептом борщової заправки ділиться 24 Канал з посиланням на УНІАН. Як закрити борщову заправку на зиму? Час: 1 година

1 година Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 кілограм помідорів;

– 1 кілограм цибулі;

– 1 кілограм капусти;

– 1 кілограм буряка;

– 2 кілограми моркви;

– 2,5 столові ложки солі;

– 1/2 склянки цукру;

– 1 склянка рослинної олії;

– 1/3 склянки оцту 9%. Приготування: Наріжте шматочками помідори та цибулю, капусту нашаткуйте. Моркву та буряк потріть на тертці.

Усі овочі, крім буряка, викладіть в каструлю, додайте сіль, цукор і олію. Перемішайте, доведіть до кипіння.

Зачекайте, поки маса 10 хвилин покипить, й додайте буряк і оцет – кип'ятіть ще 7 хвилин.

Розкладіть в стерилізовані банки й закатайте. Усе – борщова заправка на зиму з капустою та буряком готова. Смачного! Також можете спробувати приготувати буряковий квас. В давнину він відігравав значну роль у приготуванні борщів та обрядових страв.