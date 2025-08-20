Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Взимку буде так – 15 хвилин і готово: найкраща борщова заправка по-українськи
20 серпня, 12:40
2

Взимку буде так – 15 хвилин і готово: найкраща борщова заправка по-українськи

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Борщова заправка – це заготівля на зиму, яка використовується для приготування борщу.
  • Вона готується заздалегідь, що дозволяє господинь без особливих зусиль приготувати ситний борщ у холодну пору року, просто з'єднавши її з бульйоном і картоплею.

Борщова заправка – головна закрутка будь-якої господині, яка себе поважає. Набагато легше створювати ці заготовки протягом літніх місяців, коли свіжих овочів вдосталь, замість того, щоб купувати інгредієнти в холодні місяці й починати все з нуля.

Така консервація дозволяє приготувати борщ взимку всього за 15 хвилин. Рецептом борщової заправки ділиться 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Як закрити борщову заправку на зиму?

  • Час: 1 година
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 1 кілограм помідорів; 
– 1 кілограм цибулі; 
– 1 кілограм капусти; 
– 1 кілограм буряка; 
– 2 кілограми моркви; 
– 2,5 столові ложки солі; 
– 1/2 склянки цукру; 
– 1 склянка рослинної олії;
– 1/3 склянки оцту 9%.

Приготування:

  1. Наріжте шматочками помідори та цибулю, капусту нашаткуйте. Моркву та буряк потріть на тертці. 
     
  2. Усі овочі, крім буряка, викладіть в каструлю, додайте сіль, цукор і олію. Перемішайте, доведіть до кипіння. 
     
  3. Зачекайте, поки маса 10 хвилин покипить, й додайте буряк і оцет – кип'ятіть ще 7 хвилин. 
     
  4. Розкладіть в стерилізовані банки й закатайте. Усе – борщова заправка на зиму з капустою та буряком готова.

Смачного!

Також можете спробувати приготувати буряковий квас. В давнину він відігравав значну роль у приготуванні борщів та обрядових страв.