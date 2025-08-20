Укр Рус
20 августа, 12:40
Зимой будет так – 15 минут и готово: лучшая борщевая заправка по-украински

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Борщевая заправка – это заготовка на зиму, которая используется для приготовления борща.
  • Она готовится заранее, что позволяет хозяйкам без особых усилий приготовить сытный борщ в холодное время года, просто соединив ее с бульоном и картофелем.

Борщевая заправка – главная закрутка любой уважающей себя хозяйки. Гораздо легче создавать эти заготовки в течение летних месяцев, когда свежих овощей вдоволь, вместо того, чтобы покупать ингредиенты в холодные месяцы и начинать все с нуля.

Такая консервация позволяет приготовить борщ зимой всего за 15 минут. Рецептом борщевой заправки делится 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Читайте также 100% натуральный: закрываем на зиму любимый томатный сок на зиму

Как закрыть борщевую заправку на зиму?

  • Время: 1 час
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 1 килограмм помидоров; 
– 1 килограмм лука; 
– 1 килограмм капусты; 
– 1 килограмм свеклы; 
– 2 килограмма моркови; 
– 2,5 столовые ложки соли; 
– 1/2 стакана сахара; 
– 1 стакан растительного масла;
– 1/3 стакана уксуса 9%.

Приготовление:

  1. Нарежьте кусочками помидоры и лук, капусту нашинкуйте. Морковь и свеклу потрите на терке. 
     
  2. Все овощи, кроме свеклы, выложите в кастрюлю, добавьте соль, сахар и масло. Перемешайте, доведите до кипения. 
     
  3. Подождите, пока масса 10 минут покипит, и добавьте свеклу и уксус – кипятите еще 7 минут. 
     
  4. Разложите в стерилизованные банки и закатайте. Все – борщевая заправка на зиму с капустой и свеклой готова.

Приятного аппетита!

Также можете попробовать приготовить свекольный квас. В древности он играл значительную роль в приготовлении борщей и обрядовых блюд.