Борщевая заправка – главная закрутка любой уважающей себя хозяйки. Гораздо легче создавать эти заготовки в течение летних месяцев, когда свежих овощей вдоволь, вместо того, чтобы покупать ингредиенты в холодные месяцы и начинать все с нуля.

Такая консервация позволяет приготовить борщ зимой всего за 15 минут. Как закрыть борщевую заправку на зиму? Время: 1 час

1 час Порции: 1 Ингредиенты:

– 1 килограмм помидоров;

– 1 килограмм лука;

– 1 килограмм капусты;

– 1 килограмм свеклы;

– 2 килограмма моркови;

– 2,5 столовые ложки соли;

– 1/2 стакана сахара;

– 1 стакан растительного масла;

– 1/3 стакана уксуса 9%. Приготовление: Нарежьте кусочками помидоры и лук, капусту нашинкуйте. Морковь и свеклу потрите на терке.

Все овощи, кроме свеклы, выложите в кастрюлю, добавьте соль, сахар и масло. Перемешайте, доведите до кипения.

Подождите, пока масса 10 минут покипит, и добавьте свеклу и уксус – кипятите еще 7 минут.

Разложите в стерилизованные банки и закатайте. Все – борщевая заправка на зиму с капустой и свеклой готова. Приятного аппетита! Также можете попробовать приготовить свекольный квас. В древности он играл значительную роль в приготовлении борщей и обрядовых блюд.