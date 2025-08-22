Якщо захотілося солоденького, не обовʼязково йти в магазин або довго чаклувати на кухні. Улюблений шоколадний брауні можна приготувати за лічені хвилини.

Шоколадний брауні – це той десерт, перед яким не встоїть ніхто. З цим рецептом ви можете насолодитися десертом у будь-який момент, а з морозивом він смакує просто неперевершено, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Цікаво Воно розриває всі тренди: готуємо ожинове масло — насолода на кожен день

Як приготувати брауні без духовки?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 столові ложки борошна;

– 3 столові ложки какао;

– 3 столові ложки води;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– дрібка солі.

Приготування:

У мисці поєднайте сухі інгредієнти. Поступово додайте воду та олію, постійно помішуючи. Перемішайте масу до однорідності, щоб не залишилося грудочок. Розподіліть тісто по чашках, наповнюючи їх лише наполовину. Поставте чашки у мікрохвильову піч приблизно на 1 хвилину 40 секунд. Орієнтуйтеся на потужність вашої мікрохвильовки. Подавайте брауні з вершками, розтопленим шоколадом, морозивом або ягодами.

Смачного!

Яблучний пиріг – це десерт, який завжди доречний у вашому холодильнику. Ольга Цибульська показала, як його можна приготувати без цукру та зусиль.