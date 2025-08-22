Без духовки и за 5 минут: самый простой рецепт шоколадного брауни
- Брауни можно приготовить за 5 минут, не включая духовку.
- Ингредиенты включают муку, какао, воду, растительное масло и щепотку соли.
Если захотелось сладенького, необязательно идти в магазин или долго колдовать на кухне. Любимый шоколадный брауни можно приготовить за считанные минуты.
Шоколадный брауни – это тот десерт, перед которым не устоит никто. С этим рецептом вы можете насладиться десертом в любой момент, а с мороженым он на вкус просто великолепно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Как приготовить брауни без духовки?
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 столовые ложки муки;
– 3 столовые ложки какао;
– 3 столовые ложки воды;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– щепотка соли.
Приготовление:
- В миске соедините сухие ингредиенты.
- Постепенно добавьте воду и масло, постоянно помешивая. Перемешайте массу до однородности, чтобы не осталось комочков.
- Распределите тесто по чашкам, наполняя их только наполовину.
- Поставьте чашки в микроволновую печь примерно на 1 минуту 40 секунд. Ориентируйтесь на мощность вашей микроволновки.
- Подавайте брауни со сливками, растопленным шоколадом, мороженым или ягодами.
Приятного аппетита!
