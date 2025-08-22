Если захотелось сладенького, необязательно идти в магазин или долго колдовать на кухне. Любимый шоколадный брауни можно приготовить за считанные минуты.

Шоколадный брауни – это тот десерт, перед которым не устоит никто. С этим рецептом вы можете насладиться десертом в любой момент, а с мороженым он на вкус просто великолепно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как приготовить брауни без духовки?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 столовые ложки муки;

– 3 столовые ложки какао;

– 3 столовые ложки воды;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– щепотка соли.

Приготовление:

В миске соедините сухие ингредиенты. Постепенно добавьте воду и масло, постоянно помешивая. Перемешайте массу до однородности, чтобы не осталось комочков. Распределите тесто по чашкам, наполняя их только наполовину. Поставьте чашки в микроволновую печь примерно на 1 минуту 40 секунд. Ориентируйтесь на мощность вашей микроволновки. Подавайте брауни со сливками, растопленным шоколадом, мороженым или ягодами.

Приятного аппетита!

