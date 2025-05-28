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28 травня, 10:50
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Ви забудете дорогу до пекарні: булочки з полуницею та крамблом, якими всі захоплюються

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Булочки з полуницею – це смаколик, який сподобається усім. 
  • Ароматні солодкі булочки з крамблом – гарний варіант для любителів солодощів.

Сезон полуниці – чудова нагода поласувати різноманітними смаколиками. Ароматні булочки точно гарний вибір для тих, хто полюбляє солоденьке.

Ці булочки можна подавати не лише в якості смачного додатку до улюблених гарячих напоїв, а навіть на сніданок. Вони поживні, тішать гарним смаком та завжди покращують настрій, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Pysznosci.

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Рецепт булочок з полуницею 

  • Час: 1 година + тісто 
  • Порцій: 10 – 12 булочок

Інгредієнти
дріжджове тісто: 
– 25 грамів свіжих дріжджів;
– 130 мілілітрів теплого молока;
– 250 грамів борошна;
– 50 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 50 грамів вершкового масла;
начинка: 
– 150 грамів полуниці;
– 130 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 1 чайна ложка вершкового пудингу;
– молоко для змащування;
крамбл
– 6 столових ложок пшеничного борошна;
– 35 грамів холодного вершкового масла;
– 3 столові ложки цукру. 

Приготування

  1. Дріжджі розкришуємо та розчиняємо в теплому молоці разом із ложкою цукру та невеликою кількістю борошна. Даємо суміші постояти 10 хвилин.

  2. У великій мисці змішуємо борошно, цукор, яйце та активовані дріжджі. Вливаємо розтоплене вершкове масло й замішуємо м’яке, еластичне тісто. Накриваємо його й залишаємо в теплому місці на 2 години. Тісто має збільшитися в об'ємі щонайменше вдвічі.

  3. Полуницю миємо, обсушуємо й нарізаємо шматочками або тонкими скибочками.

  4. У мисці з’єднуємо кисломолочний сир із яйцем, цукровою пудрою та ванільним пудингом.

  5. Для крихти змішуємо борошно з цукром і додаємо шматочки холодного масла. Перетираємо руками до стану грудочок.

  6. Тісто, що підійшло, ділимо на 10 – 12 однакових частин. Кожну розплющуємо в коржик руками або розкачуємо качалкою, формуючи заглиблення в центрі.

  7. Викладаємо заготовки на деко з пергаментом. У центр кожної булочки кладемо сирну начинку, зверху додаємо шматочки полуниці.

  8. Краї змащуємо молоком за допомогою пензлика, а потім посипаємо крихтою.

  9. Випікаємо булочки в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин до рум’яної скоринки.

  10. За бажанням готові вироби прикрашаємо додатковими шматочками полуниці, крихтами або поливаємо білим шоколадом чи глазурʼю.

Смачного!

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