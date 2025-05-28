Ви забудете дорогу до пекарні: булочки з полуницею та крамблом, якими всі захоплюються

Сезон полуниці – чудова нагода поласувати різноманітними смаколиками. Ароматні булочки точно гарний вибір для тих, хто полюбляє солоденьке.

Ці булочки можна подавати не лише в якості смачного додатку до улюблених гарячих напоїв, а навіть на сніданок. Вони поживні, тішать гарним смаком та завжди покращують настрій, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Pysznosci.

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Рецепт булочок з полуницею

Час : 1 година + тісто

: 1 година + тісто Порцій: 10 – 12 булочок

Інгредієнти:

дріжджове тісто:

– 25 грамів свіжих дріжджів;

– 130 мілілітрів теплого молока;

– 250 грамів борошна;

– 50 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 50 грамів вершкового масла;

начинка:

– 150 грамів полуниці;

– 130 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– 1 чайна ложка вершкового пудингу;

– молоко для змащування;

крамбл:

– 6 столових ложок пшеничного борошна;

– 35 грамів холодного вершкового масла;

– 3 столові ложки цукру.

Приготування:

Дріжджі розкришуємо та розчиняємо в теплому молоці разом із ложкою цукру та невеликою кількістю борошна. Даємо суміші постояти 10 хвилин. У великій мисці змішуємо борошно, цукор, яйце та активовані дріжджі. Вливаємо розтоплене вершкове масло й замішуємо м’яке, еластичне тісто. Накриваємо його й залишаємо в теплому місці на 2 години. Тісто має збільшитися в об'ємі щонайменше вдвічі. Полуницю миємо, обсушуємо й нарізаємо шматочками або тонкими скибочками. У мисці з’єднуємо кисломолочний сир із яйцем, цукровою пудрою та ванільним пудингом. Для крихти змішуємо борошно з цукром і додаємо шматочки холодного масла. Перетираємо руками до стану грудочок. Тісто, що підійшло, ділимо на 10 – 12 однакових частин. Кожну розплющуємо в коржик руками або розкачуємо качалкою, формуючи заглиблення в центрі. Викладаємо заготовки на деко з пергаментом. У центр кожної булочки кладемо сирну начинку, зверху додаємо шматочки полуниці. Краї змащуємо молоком за допомогою пензлика, а потім посипаємо крихтою. Випікаємо булочки в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин до рум’яної скоринки. За бажанням готові вироби прикрашаємо додатковими шматочками полуниці, крихтами або поливаємо білим шоколадом чи глазурʼю.

Смачного!

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