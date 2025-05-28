Эти булочки можно подавать не только в качестве вкусного дополнения к любимым горячим напиткам, а даже на завтрак. Они питательные, радуют хорошим вкусом и всегда улучшают настроение, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Pysznosci.

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Рецепт булочек с клубникой

Время : 1 час + тесто

: 1 час + тесто Порций: 10 – 12 булочек

Ингредиенты:

дрожжевое тесто:

– 25 граммов свежих дрожжей;

– 130 миллилитров теплого молока;

– 250 граммов муки;

– 50 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– 50 граммов сливочного масла;

начинка:

– 150 граммов клубники;

– 130 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 1 чайная ложка сливочного пудинга;

– молоко для смазывания;

крамбл:

– 6 столовых ложек пшеничной муки;

– 35 граммов холодного сливочного масла;

– 3 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Дрожжи раскрошиваем и растворяем в теплом молоке вместе с ложкой сахара и небольшим количеством муки. Даем смеси постоять 10 минут. В большой миске смешиваем муку, сахар, яйцо и активированные дрожжи. Вливаем растопленное сливочное масло и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Накрываем его и оставляем в теплом месте на 2 часа. Тесто должно увеличиться в объеме минимум вдвое. Клубнику моем, обсушиваем и нарезаем кусочками или тонкими ломтиками. В миске соединяем творог с яйцом, сахарной пудрой и ванильным пудингом. Для крошки смешиваем муку с сахаром и добавляем кусочки холодного масла. Перетираем руками до состояния комочков. Подошедшее тесто делим на 10 – 12 одинаковых частей. Каждую расплющиваем в лепешку руками или раскатываем скалкой, формируя углубление в центре. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом. В центр каждой булочки кладем творожную начинку, сверху добавляем кусочки клубники. Края смазываем молоком с помощью кисточки, а затем посыпаем крошкой. Выпекаем булочки в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут до румяной корочки. По желанию готовые изделия украшаем дополнительными кусочками клубники, крошками или поливаем белым шоколадом или глазурью.

Приятного аппетита!

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