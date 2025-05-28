Ці булочки можна подавати не лише в якості смачного додатку до улюблених гарячих напоїв, а навіть на сніданок. Вони поживні, тішать гарним смаком та завжди покращують настрій, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Pysznosci.
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Рецепт булочок з полуницею
- Час: 1 година + тісто
- Порцій: 10 – 12 булочок
Інгредієнти:
дріжджове тісто:
– 25 грамів свіжих дріжджів;
– 130 мілілітрів теплого молока;
– 250 грамів борошна;
– 50 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 50 грамів вершкового масла;
начинка:
– 150 грамів полуниці;
– 130 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 1 чайна ложка вершкового пудингу;
– молоко для змащування;
крамбл:
– 6 столових ложок пшеничного борошна;
– 35 грамів холодного вершкового масла;
– 3 столові ложки цукру.
Приготування:
Дріжджі розкришуємо та розчиняємо в теплому молоці разом із ложкою цукру та невеликою кількістю борошна. Даємо суміші постояти 10 хвилин.
У великій мисці змішуємо борошно, цукор, яйце та активовані дріжджі. Вливаємо розтоплене вершкове масло й замішуємо м’яке, еластичне тісто. Накриваємо його й залишаємо в теплому місці на 2 години. Тісто має збільшитися в об'ємі щонайменше вдвічі.
Полуницю миємо, обсушуємо й нарізаємо шматочками або тонкими скибочками.
У мисці з’єднуємо кисломолочний сир із яйцем, цукровою пудрою та ванільним пудингом.
Для крихти змішуємо борошно з цукром і додаємо шматочки холодного масла. Перетираємо руками до стану грудочок.
Тісто, що підійшло, ділимо на 10 – 12 однакових частин. Кожну розплющуємо в коржик руками або розкачуємо качалкою, формуючи заглиблення в центрі.
Викладаємо заготовки на деко з пергаментом. У центр кожної булочки кладемо сирну начинку, зверху додаємо шматочки полуниці.
Краї змащуємо молоком за допомогою пензлика, а потім посипаємо крихтою.
Випікаємо булочки в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин до рум’яної скоринки.
За бажанням готові вироби прикрашаємо додатковими шматочками полуниці, крихтами або поливаємо білим шоколадом чи глазурʼю.
Смачного!
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