Оселедець – чудова основа для смачних закусок. З нього навіть можна приготувати намазку, яка смакуватиме як справжня ікра. Як це зробити – розповідає 24 Канал.
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Рецепт намазки з оселедця
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 солоний оселедець;
– 1 морква;
– 100 грамів плавленого сирка;
– 80 грамів вершкового масла;
– сіль та перець до смаку;
– зелень для прикраси.
Приготування:
Вершкове масло ховаємо в морозильник, щоб добре застигло. Моркву відварюємо до м’якості – приблизно 20 хвилин, після чого охолоджуємо.
Для цієї страви краще використовувати слабосолоний оселедець. Рибу очищаємо від кісток і нарізаємо дрібними кубиками.
Замерзле масло натираємо на великій тертці, а моркву та плавлений сир на дрібній.
У глибокій мисці з'єднуємо оселедець, терту моркву, сир і масло. Додаємо сіль і перець. Всипаємо подрібнену зелену цибулю або кріп.
За потреби суміш перемелюємо в блендері чи пропускаємо через м’ясорубку, щоб отримати більш однорідну масу.
Смачного!
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