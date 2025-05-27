Сельдь – замечательная основа для вкусных закусок. Из нее даже можно приготовить намазку, которая будет смаковать как настоящая икра. Как это сделать – рассказывает 24 Канал.
Читайте также Пропитывают хлебом даже последние капли соуса: как приготовить вкуснейшую сельдь по-фински
Рецепт намазки из сельди
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 соленая сельдь;
– 1 морковь;
– 100 граммов плавленого сырка;
– 80 граммов сливочного масла;
– соль и перец по вкусу;
– зелень для украшения.
Приготовление:
Сливочное масло прячем в морозильник, чтобы хорошо застыло. Морковь отвариваем до мягкости – примерно 20 минут, после чего охлаждаем.
Для этого блюда лучше использовать слабосоленую сельдь. Рыбу очищаем от костей и нарезаем мелкими кубиками.
Замерзшее масло натираем на крупной терке, а морковь и плавленый сыр на мелкой.
В глубокой миске соединяем сельдь, тертую морковь, сыр и масло. Добавляем соль и перец. Всыпаем измельченный зеленый лук или укроп.
При необходимости смесь перемалываем в блендере или пропускаем через мясорубку, чтобы получить более однородную массу.
Приятного аппетита!
Возможно, он того и стоит: сколько стоит самый дорогой десерт в мире.