Бульйон без мілілітра супу: ви здивуєтеся, який шедевр здатні приготувати

Усі звикли, що насичений смак бульйону гарантує довге проварювання мʼяса у воді. Шо ж, настав час відкривати нові кулінарні горизонти.

Так бульйон варять у дорогих ресторанах, але ділитися цим секретом шефи не поспішають. _recipes_ira розповіла, як приготувати цю страву та отримати найбільш насичений смак бульйону у вашому житті.

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Як приготувати бульйон без супу?

Інгредієнти:

– 1,5 – 2 кілограми курки (можна нарізати чи взяти окремі частини мʼяса);

– 1 чайна ложка олії;

– 1 цибуля;

– 1 яблуко;

– 1 велика пекінська капуста;

– сіль.

Рецепт шедеврального бульйону: дивіться відео

Приготування: