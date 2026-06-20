Именно так варят бульон в дорогих ресторанах, но шеф-повара не спешат делиться этим секретом. _recipes_ira рассказала, как приготовить это блюдо и получить самый насыщенный вкус бульона в вашей жизни.

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Как приготовить бульон без супа?

Ингредиенты:

– 1,5–2 килограмма курицы (можно нарезать или взять отдельные части мяса);

– 1 чайная ложка растительного масла;

– 1 луковица;

– 1 яблоко;

– 1 большая пекинская капуста;

– соль.

Рецепт шедеврального бульона: смотрите видео

Приготовление: