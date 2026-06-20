Так бульйон варять у дорогих ресторанах, але ділитися цим секретом шефи не поспішають. _recipes_ira розповіла, як приготувати цю страву та отримати найбільш насичений смак бульйону у вашому житті.
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Як приготувати бульйон без супу?
Інгредієнти:
– 1,5 – 2 кілограми курки (можна нарізати чи взяти окремі частини мʼяса);
– 1 чайна ложка олії;
– 1 цибуля;
– 1 яблуко;
– 1 велика пекінська капуста;
– сіль.
Рецепт шедеврального бульйону: дивіться відеоУ нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Приготування:
- Головний секрет цієї страви – велика кількість свіжих овочів.
- Спершу нашаткуйте пекінську капусту, злегка присоліть її та добре розімніть руками, щоб вона пустила сік.
- Після цього подрібніть решту овочевих компонентів і викладіть зверху підготовлену курку.
- Для приготування обов'язково використовуйте каструлю з товстим дном і щільною кришкою.
- Це вкрай важливо, оскільки птиця має млітися на мінімальному вогні практично на парі, у власному соку та волозі від овочів.
- Якщо ви дуже хвилюєтеся за результат, можна підлити буквально кілька ложок води, проте зазвичай у цьому немає потреби.
- Сіль найкраще додавати приблизно через годину від початку процесу. Щоб переконатися у готовності, зробіть невеликий надріз у найтовщій частині м'яса – ви побачите, що воно стало неймовірно ніжним і повністю пропеклося.
- При такому способі термічної обробки накип у бульйоні практично не утворюється, завдяки чому отриманий соус залишається чистим і майже прозорим.
- Сама ж пекінська капуста не перетворюється на кашу, а чудово зберігає свою форму, віддавши страві всю свою соковитість.