Як каламутний бульйон зробити прозорим: трюк, яким має володіти кожна господиня

Бульйон, як правило, зварений з м'яса, риби, овочів і грибів. І найчастіше він виходить каламутним, що не може тішити.

Щоб цього не сталося, потрібно дотримуватися певної технології, яка забезпечить страві необхідну насиченість і прозорість. Який продукт врятує каламутний бульйон, й перетворить його на прозорий, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Що кинути в каструлю, щоб бульйон був прозорим

Експерти виявили, що сирий яєчний білок дуже ефективно вловлює найдрібніші тверді частинки. Лише два яєчних білки здатні очистити до 3 літрів бульйону.

Кулінарам можна розглянути альтернативу: подрібнену яєчну шкаралупу, яка також може слугувати цінним інгредієнтом у процесі освітлення.

Але важливо: продукти не можна кидати в киплячий бульйон. Білок або шкаралупа повинні опинитися в блюді вже в той момент, коли воно трохи охолонуло. Після того, як бажані інгредієнти додані, кухарі можуть знову поставити на вогонь, щоб продовжити процес приготування.

В результаті повторного доведення рідини до кипіння абсорбент збере всі лишні домішки. Залишиться лише видалити їх шумівкою.

Дотримання цієї рекомендації дозволить приготувати прозорий бульйон, який збереже яскравий смак.

Цікаво: є простий спосіб врятувати охололе картопляне пюре.