Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться определенной технологии, которая обеспечит блюду необходимую насыщенность и прозрачность. Какой продукт спасет мутный бульон, и превратит его в прозрачный, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Читайте также Мыть или не мыть: какие продукты не любят воду Что бросить в кастрюлю, чтобы бульон был прозрачным

Эксперты обнаружили, что сырой яичный белок очень эффективно улавливает мельчайшие твердые частицы. Всего два яичных белка способны очистить до 3 литров бульона.

Кулинарам можно рассмотреть альтернативу: измельченную яичную скорлупу, которая также может служить ценным ингредиентом в процессе осветления.

Но важно: продукты нельзя бросать в кипящий бульон. Белок или скорлупа должны оказаться в блюде уже в тот момент, когда оно немного остыло. После того как желаемые ингредиенты добавлены, повара могут снова поставить на огонь, чтобы продолжить процесс приготовления.

В результате повторного доведения жидкости до кипения абсорбент соберет все лишние примеси. Останется лишь удалить их шумовкой.

Соблюдение этой рекомендации позволит приготовить прозрачный бульон, который сохранит яркий вкус.