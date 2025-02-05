Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться определенной технологии, которая обеспечит блюду необходимую насыщенность и прозрачность. Какой продукт спасет мутный бульон, и превратит его в прозрачный, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Что бросить в кастрюлю, чтобы бульон был прозрачным
Эксперты обнаружили, что сырой яичный белок очень эффективно улавливает мельчайшие твердые частицы. Всего два яичных белка способны очистить до 3 литров бульона.
Кулинарам можно рассмотреть альтернативу: измельченную яичную скорлупу, которая также может служить ценным ингредиентом в процессе осветления.
Но важно: продукты нельзя бросать в кипящий бульон. Белок или скорлупа должны оказаться в блюде уже в тот момент, когда оно немного остыло. После того как желаемые ингредиенты добавлены, повара могут снова поставить на огонь, чтобы продолжить процесс приготовления.
В результате повторного доведения жидкости до кипения абсорбент соберет все лишние примеси. Останется лишь удалить их шумовкой.
Соблюдение этой рекомендации позволит приготовить прозрачный бульон, который сохранит яркий вкус.
Интересно: есть простой способ спасти остывшее картофельное пюре.