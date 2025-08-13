Укр Рус
13 серпня, 12:41
2

Ось це справді по-українськи: рецепт бурякового квасу, який незаслужено забутий

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Буряковий квас – традиційний напій, невідійманий від української кухні. В давнину він відігравав значну роль у приготуванні борщів та обрядових страв.
  • Його легко відтворити в домашніх умовах всього з двох інгредієнтів – буряка та води. Доведеться запастися лише терпінням, оскільки має відбутися тривалий процес бродіння.

Справжній український квас – це напій на основі буряка, який не лише смачний, а й дуже корисний. Він не лише освіжає, а й може доповнювати різні страви, наприклад, пісний борщ.

Приготування бурякового квасу – простий процес, але слід запастися терпінням, поки бурячки перебродять. Старовинним рецептом квасу з буряка ділиться 24 Канал з посиланням на YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ – їжа та рецепти".

Як зробити квас з буряка?

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 3 літрові банки

Інгредієнти: 
– 2 літри води; 
– 4 середніх буряки.

Як приготувати буряковий квас: дивіться відео

 

Приготування:

  1. Спочатку коренеплоди ретельно вимийте та обережно очистьте, відрізавши корінь буряка.
     
  2. Очищені коренеплоди ще раз промийте під проточною водою, розріжте навпіл, а потім на скибки завтовшки 1,5 сантиметра. 
     
  3. Нарізані буряки покладіть в стерильні банки так, щоб залишилось місце для бродіння, заповнивши посуд на 3/4. Залийте чистою холодною питною або бутельованою водою так, щоб рідина повністю покрила коренеплоди.
     
  4. Після цього банку накрийте марлею, щоб всередину не потрапляв пил. Накривати кришкою не потрібно – для квашення потрібне повітря.
     
  5. Тепер поставте в темне тепле місце для бродіння, де температура сягає 15 – 20 градусів. За декілька днів буде чітко видно ознаки бродіння – утворення великої кількості бульбашок. 
     
  6. Коли на поверхні рідини утвориться схожа на плісняву плівка – квас майже готовий. Плівку потрібно зняти й зачекати до закінчення процесу бродіння.

Готово!

