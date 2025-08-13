Справжній український квас – це напій на основі буряка, який не лише смачний, а й дуже корисний. Він не лише освіжає, а й може доповнювати різні страви, наприклад, пісний борщ.

Приготування бурякового квасу – простий процес, але слід запастися терпінням, поки бурячки перебродять. Старовинним рецептом квасу з буряка ділиться 24 Канал з посиланням на YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ – їжа та рецепти". Читайте також Кращого літнього супу не існує – "Сангрія" на білому сухому: ідеально для вечора п'ятниці Як зробити квас з буряка? Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 3 літрові банки Інгредієнти:

– 2 літри води;

– 4 середніх буряки. Як приготувати буряковий квас: дивіться відео Приготування: Спочатку коренеплоди ретельно вимийте та обережно очистьте, відрізавши корінь буряка.

Очищені коренеплоди ще раз промийте під проточною водою, розріжте навпіл, а потім на скибки завтовшки 1,5 сантиметра.

Нарізані буряки покладіть в стерильні банки так, щоб залишилось місце для бродіння, заповнивши посуд на 3/4. Залийте чистою холодною питною або бутельованою водою так, щоб рідина повністю покрила коренеплоди.

Після цього банку накрийте марлею, щоб всередину не потрапляв пил. Накривати кришкою не потрібно – для квашення потрібне повітря.

Тепер поставте в темне тепле місце для бродіння, де температура сягає 15 – 20 градусів. За декілька днів буде чітко видно ознаки бродіння – утворення великої кількості бульбашок.

Коли на поверхні рідини утвориться схожа на плісняву плівка – квас майже готовий. Плівку потрібно зняти й зачекати до закінчення процесу бродіння. Готово! До квасу ідеальним доповненням стане ніжний баскський чизкейк. Це десерт, який здатен підкорити навіть тих, хто не дуже полюбляє солоденьке.