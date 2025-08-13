Ось це справді по-українськи: рецепт бурякового квасу, який незаслужено забутий
- Буряковий квас – традиційний напій, невідійманий від української кухні. В давнину він відігравав значну роль у приготуванні борщів та обрядових страв.
- Його легко відтворити в домашніх умовах всього з двох інгредієнтів – буряка та води. Доведеться запастися лише терпінням, оскільки має відбутися тривалий процес бродіння.
Справжній український квас – це напій на основі буряка, який не лише смачний, а й дуже корисний. Він не лише освіжає, а й може доповнювати різні страви, наприклад, пісний борщ.
Приготування бурякового квасу – простий процес, але слід запастися терпінням, поки бурячки перебродять. Старовинним рецептом квасу з буряка ділиться 24 Канал з посиланням на YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ – їжа та рецепти".
Як зробити квас з буряка?
- Час: 20 хвилин
- Порції: 3 літрові банки
Інгредієнти:
– 2 літри води;
– 4 середніх буряки.
Як приготувати буряковий квас: дивіться відео
Приготування:
- Спочатку коренеплоди ретельно вимийте та обережно очистьте, відрізавши корінь буряка.
- Очищені коренеплоди ще раз промийте під проточною водою, розріжте навпіл, а потім на скибки завтовшки 1,5 сантиметра.
- Нарізані буряки покладіть в стерильні банки так, щоб залишилось місце для бродіння, заповнивши посуд на 3/4. Залийте чистою холодною питною або бутельованою водою так, щоб рідина повністю покрила коренеплоди.
- Після цього банку накрийте марлею, щоб всередину не потрапляв пил. Накривати кришкою не потрібно – для квашення потрібне повітря.
- Тепер поставте в темне тепле місце для бродіння, де температура сягає 15 – 20 градусів. За декілька днів буде чітко видно ознаки бродіння – утворення великої кількості бульбашок.
- Коли на поверхні рідини утвориться схожа на плісняву плівка – квас майже готовий. Плівку потрібно зняти й зачекати до закінчення процесу бродіння.
Готово!
