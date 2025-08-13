Настоящий украинский квас – это напиток на основе свёклы, который не только вкусный, но и очень полезный. Он не только освежает, но и может дополнять различные блюда, например, постный борщ.

Приготовление свекольного кваса – простой процесс, но следует запастись терпением, пока свёкла перебродит. Старинным рецептом кваса из свёклы делится 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал "НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты". Читайте также Лучшего летнего супа не существует – "Сангрия" на белом сухом: идеально для вечера пятницы Как сделать квас из свёклы? Время: 20 минут

20 минут Порции: 3 литровые банки Ингредиенты:

– 2 литра воды;

– 4 средних свёклы. Как приготовить свекольный квас: смотрите видео Приготовление: Сначала корнеплоды тщательно вымойте и осторожно очистите, отрезав корень свёклы.

Очищенные корнеплоды еще раз промойте под проточной водой, разрежьте пополам, а затем на ломтики толщиной 1,5 сантиметра.

Нарезанную свёклу положите в стерильные банки так, чтобы осталось место для брожения, заполнив посуду на 3/4. Залейте чистой холодной питьевой или бутилированной водой так, чтобы жидкость полностью покрыла корнеплоды.

После этого банку накройте марлей, чтобы внутрь не попадала пыль. Накрывать крышкой не нужно – для квашения нужен воздух.

Теперь поставьте в темное теплое место для брожения, где температура достигает 15 – 20 градусов. За несколько дней будут четко видны признаки брожения – образования большого количества пузырьков.

Когда на поверхности жидкости образуется похожая на плесень пленка – квас почти готов. Пленку нужно снять и подождать до окончания процесса брожения. Готово! К квасу идеальным дополнением станет нежный баскский чизкейк. Это десерт, который способен покорить даже тех, кто не очень любит сладенькое.