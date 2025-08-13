Вот это действительно по-украински: рецепт свекольного кваса, который незаслуженно забыт
- Свекольный квас – традиционный напиток, неотъемлемый от украинской кухни. В древности он играл значительную роль в приготовлении борщей и обрядовых блюд.
- Его легко воспроизвести в домашних условиях всего из двух ингредиентов – свёклы и воды. Придется запастись только терпением, поскольку должен состояться длительный процесс брожения.
Настоящий украинский квас – это напиток на основе свёклы, который не только вкусный, но и очень полезный. Он не только освежает, но и может дополнять различные блюда, например, постный борщ.
Приготовление свекольного кваса – простой процесс, но следует запастись терпением, пока свёкла перебродит. Старинным рецептом кваса из свёклы делится 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал "НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты".
Как сделать квас из свёклы?
- Время: 20 минут
- Порции: 3 литровые банки
Ингредиенты:
– 2 литра воды;
– 4 средних свёклы.
Приготовление:
- Сначала корнеплоды тщательно вымойте и осторожно очистите, отрезав корень свёклы.
- Очищенные корнеплоды еще раз промойте под проточной водой, разрежьте пополам, а затем на ломтики толщиной 1,5 сантиметра.
- Нарезанную свёклу положите в стерильные банки так, чтобы осталось место для брожения, заполнив посуду на 3/4. Залейте чистой холодной питьевой или бутилированной водой так, чтобы жидкость полностью покрыла корнеплоды.
- После этого банку накройте марлей, чтобы внутрь не попадала пыль. Накрывать крышкой не нужно – для квашения нужен воздух.
- Теперь поставьте в темное теплое место для брожения, где температура достигает 15 – 20 градусов. За несколько дней будут четко видны признаки брожения – образования большого количества пузырьков.
- Когда на поверхности жидкости образуется похожая на плесень пленка – квас почти готов. Пленку нужно снять и подождать до окончания процесса брожения.
Готово!
