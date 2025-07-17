Смачніше, ніж найдорожча ікра: бюджетна намазка за 2 хвилини

Оселедець є поживною та смачною рибою, яку можна використовувати буквально у кожній страві. Від салатів та закусок до намазок і просто бутербродів – смакує особливо.

24 Канал з посиланням на фудблогерку @alionakarpiuk пропонує приготувати дуже смачну та корисну намазку з оселедця та плавленого сирку. Читайте також Їжте його щодня і всі купальники будуть в кайф: ідеальний рецепт детокс-салату Як зробити смачну намазку з оселедця? Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 4 – 6 Інгредієнти:

– 1 велика морква;

– 2 плавлених сирки;

– 2 оселедці;

– 100 грамів вершкового масла. Приготування: Очистьте усі інгредієнти та поріжте їх на шматки.

Складіть у чашу блендера моркву, сирки, оселедець і масло. Збийте усе до однорідної пастоподібної маси.

Смакуйте з будь-яким хлібом, хлібцями чи навіть лавашем. Смачного! Теж приготуйте: яєчна намазка за 10 хвилин.