Навіть у спеку його зʼїдають за раз: часниковий суп із грінками – легко і поживно

Цей суп стане частим гостем на вашому столі. Він простий у приготуванні, а смак завжди виходить неперевершеним.

Особливість часникових супів – їх обожнюють усі, тому найкраще готувати їх одразу із запасом, щоб було що залишити у холодильнику на потім. 24 Канал пропонує скористатися рецептом, яким поділився портал Shuba.

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Рецепт часникового супу

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого стегна з гомілкою;

– 2 літри води;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 1 солодкий перець;

– 4 картоплини;

– 10 зубчиків часнику;

– 1 лавровий листок;

– 5 грамів майорану;

– гілочка петрушки;

– 100 грамів твердого сиру;

– 40 мілілітрів олії;

– 5 горошин чорного перцю;

– сіль до смаку;

– сухарики для подачі.

Приготування:

Промиваємо курятину, нарізаємо порційними шматками, перекладаємо у каструлю, заливаємо холодною водою та ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, знімаємо піну. Додаємо лавровий лист, перець горошком, підсолюємо. Варимо на слабкому вогні приблизно 40 хвилин. Тим часом очищаємо цибулю та дрібно її шаткуємо. Очищаємо болгарський перець, видаляємо серцевину та нарізаємо його маленькими кубиками. Моркву та картоплю також очищаємо, промиваємо й нарізаємо шматочками. У сковорідці розігріваємо олію, змішуємо цибулю, моркву та перець. Обсмажуємо до рум’яного кольору, періодично перемішуючи. До гарячого бульйону додаємо картоплю та проварюємо 10 хвилин. Потім перекладаємо обсмажені овочі, додаємо майоран та часник, пропущений через прес. Досолюємо до смаку і варимо ще 10 хвилин. Після приготування розливаємо ароматний суп по тарілках, посипаємо зверху сухариками, натертим сиром і свіжою подрібненою петрушкою.

Смачного!

Пасуватиме до всього: рецепт універсального тіста не пиріжки.