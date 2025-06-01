Особенность чесночных супов – их обожают все, поэтому лучше всего готовить их сразу с запасом, чтобы было что оставить в холодильнике на потом. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом, которым поделился портал Shuba.

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Рецепт чесночного супа

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного бедра с голенью;

– 2 литра воды;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1 сладкий перец;

– 4 картофелины;

– 10 зубчиков чеснока;

– 1 лавровый лист;

– 5 граммов майорана;

– веточка петрушки;

– 100 граммов твердого сыра;

– 40 миллилитров растительного масла;

– 5 горошин черного перца;

– соль по вкусу;

– сухарики для подачи.

Приготовление:

Промываем курятину, нарезаем порционными кусками, перекладываем в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Доводим до кипения, снимаем пену. Добавляем лавровый лист, перец горошком, подсаливаем. Варим на слабом огне примерно 40 минут. Тем временем очищаем лук и мелко его шинкуем. Очищаем болгарский перец, удаляем сердцевину и нарезаем его маленькими кубиками. Морковь и картофель также очищаем, промываем и нарезаем кусочками. В сковороде разогреваем масло, смешиваем лук, морковь и перец. Обжариваем до румяного цвета, периодически перемешивая. К горячему бульону добавляем картофель и провариваем 10 минут. Затем перекладываем обжаренные овощи, добавляем майоран и чеснок, пропущенный через пресс. Досаливаем по вкусу и варим еще 10 минут. После приготовления разливаем ароматный суп по тарелкам, посыпаем сверху сухариками, натертым сыром и свежей измельченной петрушкой.

Приятного аппетита!

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