Ароматные домашние пирожки – это отдельный вид кулинарного удовольствия. А с правильным тестом эффект будет еще лучше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Рецепт теста на пирожки
- Время: 15 минут
- Порций: 12 – 14 пирожков
Ингредиенты:
– 250 граммов муки;
– 1 чайная ложка сахара;
– пол чайной ложки соли (еще меньше для соленой начинки);
– 70 граммов топленого сливочного масла;
– 120 миллилитров воды.
Приготовление:
- Все ингредиенты смешиваем в глубокой емкости.
- Вымешиваем тесто 4 – 5 минут.
- Если тесто пристает к рукам – добавьте немного муки.
- Делим тесто на 12 – 14 шариков и формируем пирожки.
- Осталось добавить начинку и выпекать их 15 – 20 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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