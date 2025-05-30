Ароматные домашние пирожки – это отдельный вид кулинарного удовольствия. А с правильным тестом эффект будет еще лучше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Читайте также Почему картофельное пюре нельзя делать блендером: ошибка, которая сводит с ума кулинаров

Рецепт теста на пирожки

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 12 – 14 пирожков

Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 1 чайная ложка сахара;

– пол чайной ложки соли (еще меньше для соленой начинки);

– 70 граммов топленого сливочного масла;

– 120 миллилитров воды.

Приготовление:

Все ингредиенты смешиваем в глубокой емкости. Вымешиваем тесто 4 – 5 минут. Если тесто пристает к рукам – добавьте немного муки. Делим тесто на 12 – 14 шариков и формируем пирожки. Осталось добавить начинку и выпекать их 15 – 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Лучшие за сырники: ароматные пончики на скорую руку.