Ароматні домашні пиріжки – це окремий вид кулінарного задоволення. А за правильним тістом ефект буде ще кращим, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Рецепт тіста на пиріжки

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 12 – 14 пиріжків

Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 1 чайна ложка цукру;

– пів чайної ложки солі (ще менше для солоної начинки);

– 70 грамів топленого вершкового масла;

– 120 мілілітрів води.

Приготування:

Усі інгредієнти змішуємо у глибокій ємності. Вимішуємо тісто 4 – 5 хвилин. Якщо тісто пристає до рук – додайте трішки борошна. Ділимо тісто на 12 – 14 кульок та формуємо пиріжки. Залишилося додати начинку та випікати їх 15 – 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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