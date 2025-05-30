Ароматні домашні пиріжки – це окремий вид кулінарного задоволення. А за правильним тістом ефект буде ще кращим, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Рецепт тіста на пиріжки
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 12 – 14 пиріжків
Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 1 чайна ложка цукру;
– пів чайної ложки солі (ще менше для солоної начинки);
– 70 грамів топленого вершкового масла;
– 120 мілілітрів води.
Приготування:
- Усі інгредієнти змішуємо у глибокій ємності.
- Вимішуємо тісто 4 – 5 хвилин.
- Якщо тісто пристає до рук – додайте трішки борошна.
- Ділимо тісто на 12 – 14 кульок та формуємо пиріжки.
- Залишилося додати начинку та випікати їх 15 – 20 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
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