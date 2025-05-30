Ароматні домашні пиріжки – це окремий вид кулінарного задоволення. А за правильним тістом ефект буде ще кращим, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Рецепт тіста на пиріжки

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 12 – 14 пиріжків

Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 1 чайна ложка цукру;
– пів чайної ложки солі (ще менше для солоної начинки);
– 70 грамів топленого вершкового масла;
– 120 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Усі інгредієнти змішуємо у глибокій ємності.
  2. Вимішуємо тісто 4 – 5 хвилин.
  3. Якщо тісто пристає до рук – додайте трішки борошна.
  4. Ділимо тісто на 12 – 14 кульок та формуємо пиріжки.
  5. Залишилося додати начинку та випікати їх 15 – 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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