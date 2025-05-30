Сирники – далеко не єдина опція для смачного та поживного сніданку. Вам точно варто поповнити свій кулінарний арсенал сирними пончиками, якими захоплюються як дорослі, так і діти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт сирних пончиків
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки цукру;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– 100 грамів борошна;
– дрібка солі;
– олія для смаження.
Приготування:
Перетираємо сир із яйцем та цукром до кремоподібної маси.
Після цього всипаємо дрібку солі, додаємо розпушувач і поступово підмішуємо борошно, замішуємо м’яке, еластичне тісто.
Ділимо тісто на чотири частини. З кожної частини формуємо ковбаску приблизно 3 сантиметри у діаметрі.
Нарізаємо ковбаски ножем на шматочки, з кожного робимо акуратну кульку.
У глибокій каструлі нагріваємо олію на середньому вогні – її має бути достатньо, щоб пончики могли вільно плавати.
Обережно опускаємо тісто в гарячу олію порціями й обсмажуємо до золотистої скоринки з усіх боків.
Готові пончики викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Після охолодження щедро посипаємо цукровою пудрою й подаємо до столу.
Смачного!
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