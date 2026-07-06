Чайний гриб, який стояв у батьків на кухні: як приготувати комбучу для спекотних днів

Банка з чайним грибом колись стояла на багатьох кухнях – її накривали марлею, переставляли подалі від сонця й чекали, поки звичайний солодкий чай перетвориться на кислуватий домашній напій. Тепер цю стару звичку частіше називають комбучею, але принцип залишився майже той самий.

У літньому варіанті до готової основи додають диню та кавун, а після другої ферментації напій стає легким, холодним і з природними бульбашками. Чайний гриб можна перетворити на чудовий та сучасний літній коктейль, інформує Вдома Смачніше. Цікаво Один рецепт баклажанів як гриби – два способи зберігання: у холодильник або в банки Як приготувати домашню комбучу з динею та кавуном? Час : 20 хвилин + 7 – 10 днів першої ферментації + 2 – 3 дні другої ферментації

: 20 хвилин + 7 – 10 днів першої ферментації + 2 – 3 дні другої ферментації Порцій: приблизно 1 літр напою Інгредієнти:

– 4 грами чорного чаю без домішок;

– 80 грамів цукру;

– 500 мілілітрів окропу;

– 500 мілілітрів фільтрованої води;

– чайний гриб;

– 100 мілілітрів готової комбучі;

– скибка дині;

– скибка кавуна. Популярний напій своїми руками: дивіться відео Приготування: Банку простерилізуйте. Чорний чай і цукор залийте окропом та залиште на 10 хвилин, щоб чай добре заварився, а цукор розчинився. Після цього процідіть чай у підготовлену банку, додайте фільтровану воду й залиште основу до повного охолодження до кімнатної температури. У холодний чай обережно покладіть чайний гриб і влийте 100 мілілітрів готової комбучі. Накрийте банку марлею та залиште в місці без прямих сонячних променів на 7 – 10 днів. Після першої ферментації чистою рукою дістаньте гриб, відкладіть його разом зі 100 мілілітрами готової комбучі для наступної партії, а решту напою розлийте у простерилізовані герметичні пляшки. Диню та кавун дрібно поріжте й додайте в пляшки. Залиште комбучу ще на 2 – 3 дні для другої ферментації – саме на цьому етапі в напої з’являються природні бульбашки. Після цього комбучу можна охолодити й подавати. Для наступної партії знову приготуйте солодкий чай, додайте воду, чайний гриб і трохи готової комбучі.