Банка с чайным грибом когда-то стояла на многих кухнях – ее накрывали марлей, переставляли подальше от солнца и ждали, пока обычный сладкий чай превратится в кисловатый домашний напиток. Теперь эту старую традицию чаще называют комбучей, но принцип остался почти прежним.