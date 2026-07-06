Банка з чайним грибом колись стояла на багатьох кухнях – її накривали марлею, переставляли подалі від сонця й чекали, поки звичайний солодкий чай перетвориться на кислуватий домашній напій. Тепер цю стару звичку частіше називають комбучею, але принцип залишився майже той самий.