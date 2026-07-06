У літньому варіанті до готової основи додають диню та кавун, а після другої ферментації напій стає легким, холодним і з природними бульбашками. Чайний гриб можна перетворити на чудовий та сучасний літній коктейль, інформує Вдома Смачніше.
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Як приготувати домашню комбучу з динею та кавуном?
- Час: 20 хвилин + 7 – 10 днів першої ферментації + 2 – 3 дні другої ферментації
- Порцій: приблизно 1 літр напою
Інгредієнти:
– 4 грами чорного чаю без домішок;
– 80 грамів цукру;
– 500 мілілітрів окропу;
– 500 мілілітрів фільтрованої води;
– чайний гриб;
– 100 мілілітрів готової комбучі;
– скибка дині;
– скибка кавуна.
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Приготування:
- Банку простерилізуйте. Чорний чай і цукор залийте окропом та залиште на 10 хвилин, щоб чай добре заварився, а цукор розчинився.
- Після цього процідіть чай у підготовлену банку, додайте фільтровану воду й залиште основу до повного охолодження до кімнатної температури.
- У холодний чай обережно покладіть чайний гриб і влийте 100 мілілітрів готової комбучі. Накрийте банку марлею та залиште в місці без прямих сонячних променів на 7 – 10 днів.
- Після першої ферментації чистою рукою дістаньте гриб, відкладіть його разом зі 100 мілілітрами готової комбучі для наступної партії, а решту напою розлийте у простерилізовані герметичні пляшки.
- Диню та кавун дрібно поріжте й додайте в пляшки. Залиште комбучу ще на 2 – 3 дні для другої ферментації – саме на цьому етапі в напої з’являються природні бульбашки.
- Після цього комбучу можна охолодити й подавати.
- Для наступної партії знову приготуйте солодкий чай, додайте воду, чайний гриб і трохи готової комбучі.