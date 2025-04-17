Сіль чистого четверга: як приготувати й від чого вона захищає

Напередодні Великодня існує традиція приготування солі чистого четверга – спеції, яку наші предки готували як частину передвеликоднього ритуалу. Багато хто вірить, що вона має унікальні властивості.

Історичні вірування свідчать, що наші предки вважали чорну сіль сильною енергетично, розглядаючи її як потужний оберіг з цілющими властивостями. Як приготувати четвергову сіль і де використовувати розповідає 24 Канал.

Читайте також Чому тріскається паска: найпоширеніші помилки й способи "порятунку"

Як зробити четвергову сіль

Для приготування беруть звичайну сіль, або ж додають до неї борошно та лікарські трави.

Інгредієнти:

– 1 кілограм кам'яної солі;

– 12 столових ложок борошна;

– лікарські трави (календула, полин, м'ята, шавлія чи інші) – по щіпці.

Приготування:

Сіль висипте на суху сковороду і тримайте на повільному вогні, помішуючи та читаючи молитву "Отче наш".

Робіть це, доки сіль не почорніє. За тим же принципом можете приготувати її й у духовці.

Як застосувати

Готову сіль пакують і освячують у великодньому кошику разом з іншими продуктами.

Чорна сіль, вважається, розсіює хвороби, прокляття та негативну енергію. Її зазвичай використовують як талісман протягом усього року, часто додають до солоних продуктів, носять в особистих сумках і кладуть у ліжечка немовлят.

Крім того, існує спеціальний ритуал з четверговою сіллю, який виконується для того, щоб відігнати зло з дому. Ця практика передбачає розсипання невеликої кількості солі по кутах будинку, яку потім збирають і закопують у відповідному місці, оскільки викидати її у смітник категорично заборонено.

Може зацікавити: справжня українська закосичена паска.