Історичні вірування свідчать, що наші предки вважали чорну сіль сильною енергетично, розглядаючи її як потужний оберіг з цілющими властивостями. Як приготувати четвергову сіль і де використовувати розповідає 24 Канал.

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Як зробити четвергову сіль

Для приготування беруть звичайну сіль, або ж додають до неї борошно та лікарські трави.

Інгредієнти:

– 1 кілограм кам'яної солі;

– 12 столових ложок борошна;

– лікарські трави (календула, полин, м'ята, шавлія чи інші) – по щіпці.

Приготування:

Сіль висипте на суху сковороду і тримайте на повільному вогні, помішуючи та читаючи молитву "Отче наш".

Робіть це, доки сіль не почорніє. За тим же принципом можете приготувати її й у духовці.

Як застосувати

Готову сіль пакують і освячують у великодньому кошику разом з іншими продуктами.

Чорна сіль, вважається, розсіює хвороби, прокляття та негативну енергію. Її зазвичай використовують як талісман протягом усього року, часто додають до солоних продуктів, носять в особистих сумках і кладуть у ліжечка немовлят.

Крім того, існує спеціальний ритуал з четверговою сіллю, який виконується для того, щоб відігнати зло з дому. Ця практика передбачає розсипання невеликої кількості солі по кутах будинку, яку потім збирають і закопують у відповідному місці, оскільки викидати її у смітник категорично заборонено.

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