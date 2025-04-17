Исторические верования свидетельствуют, что наши предки считали черную соль сильной энергетически, рассматривая ее как мощный оберег с целебными свойствами. Как приготовить четверговую соль и где использовать рассказывает 24 Канал.

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Как сделать четверговую соль

Для приготовления берут обычную соль, или добавляют к ней муку и лекарственные травы.

Ингредиенты:

– 1 килограмм каменной соли;

– 12 столовых ложек муки;

– лекарственные травы (календула, полынь, мята, шалфей или другие) – по щепотке.

Приготовление:

Соль высыпьте на сухую сковороду и держите на медленном огне, помешивая и читая молитву "Отче наш".

Делайте это, пока соль не почернеет. По тому же принципу можете приготовить ее и в духовке.

Как применить

Готовую соль упаковывают и освящают в пасхальной корзине вместе с другими продуктами.

Черная соль, считается, рассеивает болезни, проклятия и негативную энергию. Ее обычно используют как талисман в течение всего года, часто добавляют в соленые продукты, носят в личных сумках и кладут в кроватки младенцев.

Кроме того, существует специальный ритуал с четверговой солью, который выполняется для того, чтобы отогнать зло из дома. Эта практика предполагает рассыпание небольшого количества соли по углам дома, которую потом собирают и закапывают в соответствующем месте, поскольку выбрасывать ее в мусорку категорически запрещено.

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