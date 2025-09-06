Салат стане шедевром: чим замінити майонез – відповідь кулінарної блогерки
- Кулінарна блогерка рекомендує замінити майонез у салаті на грецький йогурт, авокадо, хумус або горіхову пасту, а також соус з оливкової олії, гірчиці та лимонного соку.
- З цими заправками салат буде смачнішим та кориснішим.
Майонез завжди був популярною заправкою салату завдяки доступності. Однак зараз можна обрати більш здорову та смачну альтернативу.
Ні для кого не секрет, що в майонезі окрім калорій ще чимало трансжирів, за які організм точно подякує. 24 Канал поспілкувався з кулінарною блогеркою korolivska1 та дізнався, чим ще можна смачно заправити улюблений перекус.
Чим замінити майонез у салаті?
- Грецький йогурт
Це легкий продукт, який суттєво знижує калорійність страви.
- Авокадо
Для заправки салату авокадо слід перетерти у пюре. Кремова текстура і ніякого жиру,
– розповіла блогерка.
Авокадо – чудова альтернатива майонезу / Фото Pixabay
- Хумус або горіхова паста
Смачні та оригінальні додатки, які додадуть салату поживності.
- Соус з оливкової олії, гірчиці та лимонного соку
Чудовий замінник майонезу, який можна приготувати на швидку руку.
