Майонез завжди був популярною заправкою салату завдяки доступності. Однак зараз можна обрати більш здорову та смачну альтернативу.

Ні для кого не секрет, що в майонезі окрім калорій ще чимало трансжирів, за які організм точно подякує. 24 Канал поспілкувався з кулінарною блогеркою korolivska1 та дізнався, чим ще можна смачно заправити улюблений перекус.

Чим замінити майонез у салаті?

Грецький йогурт

Це легкий продукт, який суттєво знижує калорійність страви.

Авокадо

Для заправки салату авокадо слід перетерти у пюре. Кремова текстура і ніякого жиру,

– розповіла блогерка.

Авокадо – чудова альтернатива майонезу / Фото Pixabay

Хумус або горіхова паста

Смачні та оригінальні додатки, які додадуть салату поживності.

Соус з оливкової олії, гірчиці та лимонного соку

Чудовий замінник майонезу, який можна приготувати на швидку руку.

Які салати варто спробувати