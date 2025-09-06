Укр Рус
6 вересня, 20:40
Салат стане шедевром: чим замінити майонез – відповідь кулінарної блогерки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Кулінарна блогерка рекомендує замінити майонез у салаті на грецький йогурт, авокадо, хумус або горіхову пасту, а також соус з оливкової олії, гірчиці та лимонного соку.
  • З цими заправками салат буде смачнішим та кориснішим. 

Майонез завжди був популярною заправкою салату завдяки доступності. Однак зараз можна обрати більш здорову та смачну альтернативу.

Ні для кого не секрет, що в майонезі окрім калорій ще чимало трансжирів, за які організм точно подякує. 24 Канал поспілкувався з кулінарною блогеркою korolivska1 та дізнався, чим ще можна смачно заправити улюблений перекус. 

Чим замінити майонез у салаті? 

  • Грецький йогурт 

Це легкий продукт, який суттєво знижує калорійність страви. 

  • Авокадо 

Для заправки салату авокадо слід перетерти у пюре. Кремова текстура і ніякого жиру, 
– розповіла блогерка.

Авокадо – чудова альтернатива майонезу / Фото Pixabay 

  • Хумус або горіхова паста 

Смачні та оригінальні додатки, які додадуть салату поживності. 

  • Соус з оливкової олії, гірчиці та лимонного соку

Чудовий замінник майонезу, який можна приготувати на швидку руку. 

Які салати варто спробувати 

