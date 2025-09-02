Шпинат – це завжди про свіжість та легкі смакові відтінки літа. Він не має яскравого смаку як рукола, однак саме завдяки цьому є дуже універсальним. 24 Канал зібрав кілька рецептів, якими точно варто насолодитися.

Читайте також Страва сезону: овочевий паштет з цукіні та сиру – господині в захваті від легкості

Що приготувати зі шпинату?

Вітамінний салат

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів шпинату;

– 120 грамів сиру горгонзола;

– 100 грамів бекону;

– 30 грамів волоських горіхів;

– 200 грамів груші;

– оливкова олія до смаку.

Приготування:

Шпинат добре промиваємо під проточною водою, за бажанням замочуємо на 15 – 20 хвилин, щоб позбутися піску. Відриваємо листя від стебел і перекладаємо у глибоку миску для салату. Бекон можна використати сирим, попередньо злегка підсмаживши, або ж узяти готовий. Викладаємо його поверх шпинату. Сир нарізаємо невеликими кубиками чи шматочками й додаємо в салат. Грушу миємо, прибираємо серцевину з насінням, ріжемо тонкими шматочками та викладаємо до решти інгредієнтів. Поливаємо все оливковою олією. Волоські горіхи підрум’янюємо на сухій сковороді та посипаємо ними салат для завершення.

Лосось зі шпинатом

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 450 грамів філе лосося;

– 1 чайна ложка солодкої паприки;

– 2 зубчики часнику;

– 2 чайні ложки лимонного соку;

– 2 чайні ложки кленового сиропу або 1 чайна ложка меду;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– пів столової ложки вершкового масла;

– 1 зубчик часнику;

– 100 грамів шпинату;

– 80 мілілітрів жирних вершків;

– вялені помідори до смаку.

Приготування:

Лосось промиваємо і акуратно зрізаємо шкіру. Філе ділимо на три частини, посипаємо сіллю та перцем. Для маринаду з’єднуємо всі інгредієнти, змащуємо ним шматки риби й залишаємо маринуватися на 15 – 30 хвилин. Після цього викладаємо у форму для запікання. Духовку нагріваємо до 210 градусів і готуємо рибу 15 – 17 хвилин. Шпинат ретельно миємо та обсушуємо. На сковорідці розтоплюємо вершкове масло, додаємо часник і, коли він почне шипіти, закладаємо шпинат. Легенько тушкуємо, постійно помішуючи. Вливаємо вершки, солимо, перчимо й доводимо суміш до легкого закипання. Готовий лосось дістаємо з духовки, викладаємо зверху шпинат і прикрашаємо дрібно нарізаними в’яленими томатами.

Грецький пиріг зі шпинатом та сиром

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів сиру фета;

– 400 грамів шпинату;

– 3 зубчики часнику;

– 2 яйця;

– 25 грамів масла;

– листкове тісто;

– 100 грамів зеленої цибулі;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

На розігрітій пательні обсмажуємо подрібнений часник у маслі. Додаємо різану зелену цибулю та шпинат, накриваємо кришкою й трохи тушкуємо. Приправляємо сіллю та перцем. Листкове тісто розкачуємо за розміром форми, викладаємо у форму, краї підгортаємо до бортиків і робимо легкі надрізи. На основу викладаємо начинку зі шпинату з цибулею, зверху посипаємо сиром. Накриваємо сіткою з тіста й змащуємо поверхню жовтком. Ставимо у духовку, розігріту до 180 градусів, та випікаємо приблизно 30 хвилин.

Смачного!

Який напій приготувати до цих страв?