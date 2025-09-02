Шпинат – це завжди про свіжість та легкі смакові відтінки літа. Він не має яскравого смаку як рукола, однак саме завдяки цьому є дуже універсальним. 24 Канал зібрав кілька рецептів, якими точно варто насолодитися.
Що приготувати зі шпинату?
Вітамінний салат
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів шпинату;
– 120 грамів сиру горгонзола;
– 100 грамів бекону;
– 30 грамів волоських горіхів;
– 200 грамів груші;
– оливкова олія до смаку.
Приготування:
- Шпинат добре промиваємо під проточною водою, за бажанням замочуємо на 15 – 20 хвилин, щоб позбутися піску. Відриваємо листя від стебел і перекладаємо у глибоку миску для салату.
- Бекон можна використати сирим, попередньо злегка підсмаживши, або ж узяти готовий. Викладаємо його поверх шпинату.
- Сир нарізаємо невеликими кубиками чи шматочками й додаємо в салат.
- Грушу миємо, прибираємо серцевину з насінням, ріжемо тонкими шматочками та викладаємо до решти інгредієнтів. Поливаємо все оливковою олією.
- Волоські горіхи підрум’янюємо на сухій сковороді та посипаємо ними салат для завершення.
Лосось зі шпинатом
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 450 грамів філе лосося;
– 1 чайна ложка солодкої паприки;
– 2 зубчики часнику;
– 2 чайні ложки лимонного соку;
– 2 чайні ложки кленового сиропу або 1 чайна ложка меду;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– пів столової ложки вершкового масла;
– 1 зубчик часнику;
– 100 грамів шпинату;
– 80 мілілітрів жирних вершків;
– вялені помідори до смаку.
Приготування:
- Лосось промиваємо і акуратно зрізаємо шкіру.
- Філе ділимо на три частини, посипаємо сіллю та перцем.
- Для маринаду з’єднуємо всі інгредієнти, змащуємо ним шматки риби й залишаємо маринуватися на 15 – 30 хвилин. Після цього викладаємо у форму для запікання.
- Духовку нагріваємо до 210 градусів і готуємо рибу 15 – 17 хвилин.
- Шпинат ретельно миємо та обсушуємо. На сковорідці розтоплюємо вершкове масло, додаємо часник і, коли він почне шипіти, закладаємо шпинат. Легенько тушкуємо, постійно помішуючи.
- Вливаємо вершки, солимо, перчимо й доводимо суміш до легкого закипання.
- Готовий лосось дістаємо з духовки, викладаємо зверху шпинат і прикрашаємо дрібно нарізаними в’яленими томатами.
Грецький пиріг зі шпинатом та сиром
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів сиру фета;
– 400 грамів шпинату;
– 3 зубчики часнику;
– 2 яйця;
– 25 грамів масла;
– листкове тісто;
– 100 грамів зеленої цибулі;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- На розігрітій пательні обсмажуємо подрібнений часник у маслі. Додаємо різану зелену цибулю та шпинат, накриваємо кришкою й трохи тушкуємо. Приправляємо сіллю та перцем.
- Листкове тісто розкачуємо за розміром форми, викладаємо у форму, краї підгортаємо до бортиків і робимо легкі надрізи.
- На основу викладаємо начинку зі шпинату з цибулею, зверху посипаємо сиром. Накриваємо сіткою з тіста й змащуємо поверхню жовтком.
- Ставимо у духовку, розігріту до 180 градусів, та випікаємо приблизно 30 хвилин.
Смачного!
