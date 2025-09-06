Салат станет шедевром: чем заменить майонез – ответ кулинарного блогера
- Кулинарный блогер рекомендует заменить майонез в салате на греческий йогурт, авокадо, хумус или ореховую пасту, а также соус из оливкового масла, горчицы и лимонного сока.
- С этими заправками салат будет вкуснее и полезнее.
Майонез всегда был популярной заправкой салата благодаря доступности. Однако сейчас можно выбрать более здоровую и вкусную альтернативу.
Ни для кого не секрет, что в майонезе кроме калорий еще немало трансжиров, за которые организм точно поблагодарит. 24 Канал пообщался с кулинарным блогером korolivska1 и узнал, чем еще можно вкусно заправить любимый перекус.
Читайте также Готовь хоть через день – а все равно будут просить еще: рецепт самого вкусного сытного салата сезона
Чем заменить майонез в салате?
- Греческий йогурт
Это легкий продукт, который существенно снижает калорийность блюда.
- Авокадо
Для заправки салата авокадо следует перетереть в пюре. Кремовая текстура и никакого жира,
– рассказала блогерша.
Авокадо – прекрасная альтернатива майонезу / Фото Pixabay
- Хумус или ореховая паста
Вкусные и оригинальные добавки, которые придадут салату питательности.
- Соус из оливкового масла, горчицы и лимонного сока
Замечательный заменитель майонеза, который можно приготовить на скорую руку.
Какие салаты стоит попробовать
- Сейчас отличной опцией будет салат из шпината.
- Эти 3 рецепта подарят новые впечатления и не создадут никаких хлопот в приготовлении.