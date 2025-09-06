Укр Рус
6 сентября, 20:40
Салат станет шедевром: чем заменить майонез – ответ кулинарного блогера

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Кулинарный блогер рекомендует заменить майонез в салате на греческий йогурт, авокадо, хумус или ореховую пасту, а также соус из оливкового масла, горчицы и лимонного сока.
  • С этими заправками салат будет вкуснее и полезнее.

Майонез всегда был популярной заправкой салата благодаря доступности. Однако сейчас можно выбрать более здоровую и вкусную альтернативу.

Ни для кого не секрет, что в майонезе кроме калорий еще немало трансжиров, за которые организм точно поблагодарит. 24 Канал пообщался с кулинарным блогером korolivska1 и узнал, чем еще можно вкусно заправить любимый перекус.

Чем заменить майонез в салате?

  • Греческий йогурт

Это легкий продукт, который существенно снижает калорийность блюда.

  • Авокадо

Для заправки салата авокадо следует перетереть в пюре. Кремовая текстура и никакого жира, 
– рассказала блогерша.

Авокадо – прекрасная альтернатива майонезу / Фото Pixabay

  • Хумус или ореховая паста

Вкусные и оригинальные добавки, которые придадут салату питательности.

  • Соус из оливкового масла, горчицы и лимонного сока

Замечательный заменитель майонеза, который можно приготовить на скорую руку.

